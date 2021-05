Vlaanderen test deze zomer droogteplan uit

De Vlaamse regering wil zich beter voorbereiden op die periodes van droogte en gaf de Vlaams Milieumaatschappij (VMM) en professor Patrick Willems (KU Leuven) de opdracht om samen met alle betrokkenen een mogelijke afwegingskader te onderzoeken. Dat studiewerk is nu klaar. Het voorgestelde afwegingskader brengt onder meer het risico op waterschaarste in kaart. Voor alle mogelijke maatregelen werd ook de socio-economische impact ingeschat en is onderzocht wat de baten van de maatregelen zijn op het watersysteem.

Randvoorwaarden

De onderzoekers benadrukken dat het kader geen instrument is dat blind of automatisch kan toegepast worden zonder verdere afwegingen of lokale gebiedskennis. Het is eerder een hulpmiddel. Het moet burgemeesters, gouverneurs en andere beleidsverantwoordelijken vooral helpen bij het doorhakken van knopen op momenten van acute droogte. Volgens minister Demir blijft de concrete beslissing ook liggen 'bij diegene die daarvoor de eindverantwoordelijkheid draagt'.