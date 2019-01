Vlaanderen trekt meer investeringen dan ooit aan

Buitenlanders pompten in 2018 4,2 miljard in bedrijven in Vlaanderen.

Ondanks de zorgen over de brexit en handelsoorlogen bleek Vlaanderen vorig jaar een aantrekkelijke bestemming voor buitenlandse investeringen. Er vloeide 4,2 miljard euro kapitaal naar Vlaamse bedrijven. Dat is meer dan dubbel zoveel als in 2017, wat ook al geen slecht jaar was.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) trekt met de goede cijfers onder de arm vandaag naar het Wereld Economisch Forum in Davos, waar hij in enkele dagen een dertigtal buitenlandse CEO’s zal ontmoeten. Sommigen onder hen zijn al actief in Vlaanderen, anderen nog niet.

Opsteker

De goede cijfers zijn ook een opsteker omdat er veel nieuwe investeerders achter schuilen. In de helft van de 234 investeringsprojecten zijn nieuwe activiteiten opgezet. Het ging minder dan vorige jaren om uitbreidingen of fusies en overnames. Bekende voorbeelden van investeerders in 2018 zijn het Oostenrijkse chemiebedrijf Borealis, dat 1 miljard euro uittrok voor een fabriek in Kallo, en het Chinese verpakkingsbedrijf CPMC, dat in Genk 150 jobs wil scheppen.

Het aantal nieuwe jobs die de buitenlandse investeringen opleveren, stokte wel in 2018. De teller bleef staan op 5.377, net onder de recordcijfers van 2017. Volgens Bourgeois heeft dat te maken met de aard van de investeringen. Die gingen minder dan in de vorige jaren naar de industrie en de logistiek, en meer naar onderzoek en ontwikkeling.

Jobcijfers

‘Belangrijk is dat de jobcreatie in vergelijking met vorige jaren nog altijd een kwart hoger ligt. Bovendien houden de jobcijfers geen rekening met de vele indirecte banen die alleen al de bouw van een fabriek met zich mee brengt’, stelt de Vlaamse minister-president.