Vlaanderen vergemakkelijkt onteigeningen

De Vlaamse regering wil op termijn 300 miljoen euro per jaar investeren in fietspaden. Daarvoor moeten onteigeningen makkelijker doorgevoerd worden.

Vlaanderen wil fors meer investeren in fietsinfrastructuur. Dat blijkt uit hoofdstuk Mobiliteit in het nieuwe regeerakkoord. De regering wil in 2019 minstens 150 miljoen euro in nieuwe fietspaden steken. Daarna volgt ‘een steil groeipad’ naar 300 miljoen euro.

Om openbare werken, zoals de aanleg van fietspaden, sneller van start te laten gaan, moeten alle procedures maximaal vereenvoudigd worden. Zo wil de regering de regels rond grondverwerving en onteigening aanpassen. Concreet wordt een einddatum vastgelegd bij de onderhandelingen over de aankoop van een grond met de eigenaar, zodat de Vlaamse overheid sneller kan overgaan tot gerechtelijke onteigening.

Voor de bestrijding van de files vermeldt het regeerakkoord weinig concrete maatregelen. De Vlaamse regering wil er vooral voor zorgen dat vrachtwagens meer ’s nachts gaan rijden. Daarom plant de regering het tarief van de kilometerheffing voor vrachtwagens op rustige momenten verlagen. ‘Ondoordacht en naïef’, reageerde de beroepsorganisatie Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) al. ‘Als dat de oplossing was, hadden we er al voor gezorgd.’

Liberalisering

Op gebied van openbaar vervoer zet de regering-Jambon een nieuwe stap richting liberalisering. De Lijn blijft weliswaar ‘interne operator’ voor de belangrijkste bus- en tramlijnen als het in 2020 een al aangekondigde benchmark doorstaat. Maar in de tweede helft van de regeerperiode komt er in één vervoerregio een pilootproject waarbij het busvervoer via tendering wordt toegekend aan een bedrijf.

De Lijn moet meer eigen inkomsten verzamelen en wordt mogelijk gedeconsolideerd, waardoor het meer financiële vrijheid krijgt. De Vlaamse regering eist ook een minimale dienstverlening bij stakingen, maar die bestaat in de praktijk al. Privaat collectief vervoer wil de nieuwe coalitie stimuleren door busbanen ook open te stellen voor private bussen en taxi’s.

Ten laatste voor 2035 rijden alle bussen van De Lijn in heel Vlaanderen emissievrij. Nochtans had regeringspartij CD&V vorig jaar nog geëist dat dat al in 2030 het geval zou zijn.