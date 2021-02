Vlaanderen vordert coronahinderpremies terug van El Kaouakibi

Het kaartenhuisje rond Sihame El Kaouakibi, het witte konijn dat Open VLD in Antwerpen binnenhaalde, zakt verder ineen. Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude bij de vzw’s en andere vennootschappen van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) is overgenomen door de Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie (CDBC).

Het gerecht heeft naar verluidt ook de beelden opgevraagd van de veiligheidscamera's in de Hoogstraat, omdat er vermoedens zijn dat uit JJ House - dat onderdak had gevonden in de voormalige woning van de schilder Jacob Jordaens - vlak voor het faillissement nog van alles naar buiten is gesleept.