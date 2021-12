Vlaanderen vraagt subsidie deels terug bij succes

Spitstechnologie

Het is de eerste keer dat de Vlaamse regering die logica toepast in de 'strategische ecologiesteun', zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Met die steun helpt de Vlaamse overheid bedrijven die ecologische spitstechnologie ontwikkelen die aanzienlijk duurder is dan wat standaard op de markt is.