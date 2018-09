Vlaanderen werkt aan wetenschapspark blauwe economie in Oostende

Vlaanderen verkoopt gronden van het industriegebied Plassendale 1 in Oostende voor de ontwikkeling van een wetenschapspark voor blauwe economie, zo genoemd omdat ze gekoppeld is aan de zee.

Er zijn al langer plannen voor de ontwikkeling van een wetenschapspark voor blauwe economie en groei in Oostende. De bedoeling is dat ondernemingen, kennisinstellingen en de overheid er samenwerken rond duurzame, milieuvriendelijke businessmodellen .

De verkoop van de gronden past in de realisatie van dat project. 'Vlaanderen kiest resoluut voor een toekomst waar innovatie centraal staat, waar ook de blauwe economie een belangrijke rol speelt. De Vlaamse mariene en maritieme sector biedt onze economie vandaag al een toegevoegde waarde van 26 miljard euro en stelt 46.000 mensen te werk. Met deze keuze zetten we daar meer en breder op in', aldus minister-president Bourgeois.