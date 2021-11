Vlaanderen wil aantal suïcides tegen 2030 met 10 procent verminderen

Tegen 2030 moeten het aantal suïcides in Vlaanderen met 10 procent gedaald zijn. Dat is de doelstelling van het nieuwe Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie dat Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Wouter Beke (CD&V) vrijdag lanceert.

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is het derde in zijn soort. Het eerste en tweede Vlaamse Actieplan samen deden tussen 2000 en 2018 het aantal suïcides met 26 procent afnemen, maar toch zijn er vandaag nog bijna drie zelfdodingen en 25 pogingen daartoe per dag. Uit de Nationale Gezondheidsenquête van 2018 bleek dat 14 procent van de Belgische bevolking die ouder is dan 14 jaar minstens een keer in zijn leven serieus aan zelfdoding gedacht heeft.

Vlaanderen blijft een van de trieste koplopers wat zelfdodingen betreft. Om het hoge Vlaamse suïcidecijfer - 1,5 keer hoger dan het gemiddelde in Europa - te verbeteren heeft Beke in samenspraak met experten zes strategieën uitgedokterd. Die zetten in op verschillende niveaus en doelgroepen, en houden rekening met het wetenschappelijk onderzoek dat stelt dat suïcidaal gedrag een complex en multifactorieel probleem is, en vaak het gevolg van een interactie tussen neurobiologische, psychologische, psychiatrische, sociale en culturele factoren.

'Het verlagen van de suïcidecijfers is en blijft een prioriteit', zegt Beke. 'We schuiven een ambitieuze, maar realistische doelstelling naar voren. Het aantal suïcides doen dalen is mogelijk, maar vergt een combinatie van verschillende wetenschappelijk onderbouwde strategieën en acties om de doelstelling over een langere periode te halen.'

Kwetsbare groepen

Om te beginnen is het plan om de hele bevolking te sensibiliseren, met bijzondere aandacht voor het onderwijs. Suïcide moet overal bespreekbaar worden. Er komt ook een specifieke begeleiding voor apothekers. Aangezien driekwart van de pogingen met medicatie gebeurt, kunnen zijn een belangrijke signalisatiefunctie vervullen. Daarnaast focussen Beke en co. ook meer specifiek op kwetsbare groepen, die gevoeliger zijn voor suïcidale gedachten. Het gaat onder meer om mannen, jongeren, ouderen, werkzoekenden en gedetineerden. Voor hen worden specifieke campagnes opgezet.

Bestaande actieplannen, die hun nut al hebben bewezen, worden voortgezet. Daarnaast worden nieuwe acties in het leven geroepen. De zelfmoordlijn 1813 breidt vanaf 1 december de openingsuren van de chat uit om meer jonge mensen te bereiken en gaat samenwerken met partners om mensen beter te helpen. Er komt ook een nieuwe app voor jongeren met suïcidale gedachten.

Tot slot is er ook aandacht voor het verbeteren van de beleidsinformatie, met onder meer betere en snellere cijfers. Ziekenhuizen zullen zelfmoordpogingen per kwartaal rapporteren in plaats van per jaar. Een verbeterde monitoring van het bereik van de acties bij organisaties en doelgroepen staat ook op het programma.