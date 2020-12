Vlaanderen wil kredietscore veiligstellen door uitgaven te bedwingen

De argwaan van Moody's is niet verwonderlijk na de coronaschok. De Vlaamse begroting gaat dit jaar voor 6,9 miljard euro in het rood. Volgend jaar wordt dat 3,3 miljard. Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) gaf al aan dat hij opnieuw het pad naar een gezonde begroting wil inslaan, zonder veel details over dat parcours over te geven.