Vlaanderen wil meer hoogopgeleide buitenlanders lokken

Hoogopgeleide niet-EU-burgers kunnen binnenkort in Vlaanderen een werkvergunning voor 3 in plaats van 1 jaar krijgen.

Staatshervorming

De nieuwe regels komen er in de nasleep van de zesde staatshervorming. Vlaanderen werd daardoor bevoegd voor economische migratie . Het gaat om niet-EU-burgers die op basis van hun economische activiteit in België mogen verblijven.

Hoogopgeleiden

In uitzonderlijke gevallen zijn ook niet-EU-burgers die geen knelpuntberoep uitvoeren, welkom in Vlaanderen. De werkgever moet daarvoor een 'bijzondere economische reden' aangeven, waarna de VDAB een individueel arbeidsmarktonderzoek uitvoert.

'Het aantal vacatures in Vlaanderen piekt en veel werkgevers blijven zoeken naar de juiste mensen om die in te vullen', zegt Muyters. 'Daarvoor zoeken we eerst binnen Vlaanderen, dan binnen België, de buurlanden, Europa en tot slot de hele wereld. We hebben mensen nodig om onze welvaart op peil te houden.'