Vlaanderen wil stookolieketels vanaf 2021 bannen

Met het nieuwe energieplan roept de Vlaamse regering het gebruik van fossiele brandstoffen een halt toe. Maar veel maatregelen zijn afhankelijk van een federaal akkoord.

De Vlaamse regering nam vrijdag een rist maatregelen, die het energieverbruik van woningen omlaag moet halen. Dat blijkt uit het goedgekeurde energieplan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

- Vanaf 2021 wil de Vlaamse regering de verkoop van nieuwe stookolieketels stoppen en mogen er ook geen tweedehandse meer worden geplaatst. Vlaanderen moet daarvoor wel nog het akkoord krijgen van de bevoegde federale overheid.

- Woningen in nieuwe verkavelingen krijgen vanaf 2021 geen aansluiting meer op aardgas. Ze moeten verwarmen met een warmtepomp of ze kunnen op een warmtenet aansluiten.

- Voor een warmtepompboiler krijgen Vlamingen vanaf volgend jaar een premie van 400 euro, die elk jaar daalt tot ze in 2024 wordt afgeschaft.

'Hallucinant'

Vooral het verbod op het huishoudelijk gebruik van stookolie (of 'mazout' of huisbrandolie) is opmerkelijk. Volgens een steekproef die de Vlaamse energieregulator VREG in 2017 hield, verwarmt nog altijd 21 procent van de Vlaamse gezinnen hun woning op stookolie. Stookolie is zo na aardgas (62 procent) de meest gebruikte verwarmingsbron. Vooral in Limburg is stookolie nog populair.

De maatregel zal vooral mensen treffen die hun ketel willen vervangen. In nieuwe gebouwen wordt vandaag nog nauwelijks voor stookolie gekozen.

De Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco), die niet op de hoogte was van de plannen, is niet te spreken over de stookolieban.

'De gevolgen van deze irrationele beslissing zijn hallucinant, zowel voor de burger, de sector als het milieu', klinkt het in een reactie. Volgens Brafco jaagt de beslissing de consument op kosten en dreigt het verlies van 'meerdere tienduizenden' jobs bij de leveranciers van huisbrandolie en hun toeleveranciers.

De federatie zal de regeringsbeslissing 'met alle mogelijke middelen aanvechten'. 'Het belooft een hete herfst te worden', zeggen de brandstoffenhandelaars.

Binnen vijf jaar renoveren

De Vlaamse regering nam ook verschillende maatregelen om woningen energie-efficiënter te maken.

Wie een woning koopt, moet het nodige doen opdat die binnen de vijf jaar aan minstens drie van de volgende zes maatregelen voldoet: dak-, muur-, vloerisolatie, superisolerend glas, een condensatieketel van maximaal 15 jaar oud en/of een hernieuwbare warmtepomp- of zonneboiler. De Vlaamse regering wil mensen zo aanmoedigen tijdig te investeren in hun huis of appartement.

Vlaanderen wil bovendien het btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw, dat vandaag enkel in de Belgische centrumsteden bestaat, uitbreiden naar alle Vlaamse stads- en dorpskernen. Voor die maatregel moet Vlaanderen evenwel het akkoord krijgen van de federale overheid.

'Als alternatief of aanvulling voor de btw-verlaging' denkt Vlaanderen ook aan een slooppremie. 'Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is', klinkt het.

Europese doelstellingen

Samen met het klimaatplan van minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) dient het Vlaamse energieplan als basis om tegen eind dit jaar in België afspraken te maken over de verdeling en de financiering van de Belgische klimaatdoelstellingen.

Eind dit jaar moet de federale regering alle Belgische plannen ter goedkeuring naar de Europese Commissie sturen.