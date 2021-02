Vlaanderen zendt tien techdiplomaten uit

De technologieattachés van Flanders Investment & Trade (FIT) moeten van New York over München tot Singapore Vlaamse innovatie helpen vermarkten en buitenlandse techinvesteringen aantrekken.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en FIT-gedelegeerd bestuurder Claire Tillekaerts maakten hun plan bekend aan de vooravond van de Exportbeurs die FIT om de twee jaar organiseert. Ditmaal verloopt de beurs volledig digitaal, van 9 tot 11 februari. 1.350 bedrijven schreven zich in.

De Vlaamse regering wil, zoals bepaald in het regeerakkoord, doorstoten tot de top vijf van meest innovatieve regio's van Europa. Een heuse opgave, gezien de sterke positie van Zweden, Denemarken, Finland, Zwitserland, Nederland en Luxemburg. 'Vlaanderen is een goede middenmoter. Daar leggen we ons niet bij neer. We spiegelen ons aan de wereldtop om in de Europese top te raken', zegt Jambon.

Om de Vlaamse innovatie meer in de internationale etalage te zetten trekt de regering jaarlijks 3 miljoen euro uit voor een uitgebreider netwerk van techdiplomaten - de huidige vier attachés worden verdubbeld tot tien. Het gaat om techexperts die de jongste jaren hun strepen verdienden in de domeinen gezondheid, digitalisering en klimaat. FIT koos die domeinen uit omdat daar 'de grootste return on investment kan worden behaald'.

John Baekelmans (die naar New York trekt) en Peter Tanghe (Guangzhou) hebben een verleden bij het onderzoeksinstituut Imec. Kim Demeyer (Singapore) komt van bij Tractebel en Maarten Lambert (Kopenhagen) investeerde bij de durfkapitaalspeler Capricorn in gezondheids- en klimaattechnologie. Ze voegen zich de huidige attachés in Palo Alto en Parijs. Voor München, Tokio, Londen en Mumbai loopt de zoektocht nog.

Vlaanderen ademt technologie en innovatie, we geven er een bijkomende boost aan. Jan Jambon Vlaams minister-president

'Dit initiatief sluit mooi aan op het relanceplan om Vlaanderen recht te trekken uit de covidellende', zegt Jambon. 'Vlaanderen ademt technologie en innovatie, we geven er een extra boost aan. We hebben tijdens deze crisis begrepen dat we versneld moeten digitaliseren. En dat gezondheid, belangrijker dan ooit tevoren, tot een van de grootste transformaties zal leiden.'