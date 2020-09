Vlaanderen zet privébussen in tijdens schoolspits

Omdat de bussen van De Lijn tijdens de spits vol zitten, heeft de Vlaamse regering besloten om ook privébussen in te zetten. Ze maakt daarvoor 12,5 miljoen euro vrij.

De drukte op de bussen van De Lijn is ook een bron van zorgen in deze coronatijden. Virologen pleiten ervoor meer bussen in te zetten op schoolverbindingen, om de kans op bezetting zo laag mogelijk te houden. De Lijn zegt evenwel dat ze al alle mogelijke bussen inzet.