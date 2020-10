Vlaanderen ziet schuld oplopen tot 55 miljard

Vorig jaar stond de Vlaamse overheidsschuld nog op 24 miljard euro. Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) is de explosie grotendeels te wijten aan de coronacrisis. Die doet dit jaar het begrotingstekort oplopen tot 6,3 miljard euro en noopt Vlaanderen tot investeringen in relance.

'Vooral alarmerend is dat we door de crisis de komende jaren met een structureel tekort van 2 miljard euro per jaar opgezadeld blijven. Dat doet mij besluiten dat we zo snel mogelijk terug naar een begrotingsevenwicht moeten. Tegen wanneer hangt af van het verdere verloop van de crisis', zegt Diependaele.