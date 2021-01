Vlaming maakt gretig gebruik van win-winlening

In 2020 zijn liefst 4.166 win-winleningen afgesloten voor een totaalbedrag van ruim 100 miljoen euro. Dat is een stijging met meer dan 1.500 leningen en bijna 40 miljoen euro tegenover 2019.

De win-winlening wordt elk jaar populairder. Almaar meer mensen maken gebruik van de mogelijkheid om geld te lenen aan een kmo van een vriend of een familielid. Een win-winlening kan ook dienen voor de financiering van vzw’s, zoals sportclubs of sociaal-culturele verenigingen. In ruil krijg je een korting van 2,5 procent op je personenbelasting.

De beslissing van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) om de win-winlening te verruimen bleek een schot in de roos. Sinds de verruiming in oktober 2020 zijn bijna 2.000 leningen afgesloten voor in totaal 52 miljoen euro.

Overheidswaarborg

Sinds begin oktober 2020 kunnen particulieren tot 75.000 euro lenen aan kmo’s of zelfstandigen. Kmo’s of zelfstandigen kunnen tot 300.000 euro ontlenen via de win-winlening. Vroeger was er een beperking van 50.000 euro voor particulieren en van 200.000 euro voor ondernemers. Voor leningen die afgesloten worden tussen 15 maart 2020 en 31 december 2021 is de overheidswaarborg bij faillissementen opgetrokken van 30 naar 40 procent.

'We willen het spaargeld activeren om het kmo-weefsel te versterken, zeker in tijden van crisis', zegt Crevits in een reactie. 'Dat in drie maanden bijna 2.000 leningen zijn afgesloten voor een bedrag van 50 miljoen euro, stemt me hoopvol. Veel bedrijven snakken naar die extra financiële stimulans om verder te werken. De verruimde win-winlening geeft hen dat noodzakelijke duwtje in de rug', zegt Crevits.