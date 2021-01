Vlaming moet nog 6 miljard zonneschuld aflossen

Gezinnen en bedrijven die tot 2015 in zonnepanelen investeerden, kregen tot 20 jaar lang recht op groenestroomcertificaten. De prijs van dat bij momenten riante subsidiemechanisme wordt via de Vlaamse elektriciteitsfactuur doorgerekend. De totale rekening bedraagt tegen 2030 14,5 miljard euro voor zonne-energie. Ongeveer 60 procent daarvan was eind 2020 afgelost, vernam De Tijd.