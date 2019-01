Vlamingen gebruiken hun competenties te weinig in hun werk

'Maar enkele belangrijke uitdagingen moeten aangepakt worden als Vlaanderen ook in de toekomst goed wil presteren', waarschuwt Montserrat Gomendio, hoofd van het Oeso-Centre for Skills. Zo resulteert de krapte op de arbeidsmarkt in Vlaanderen in toenemende mate in competentietekorten. Die zijn vooral hardnekkig in technische en wetenschappelijke beroepen, als gevolg van een laag aantal afgestudeerden in zogenaamde STEM-richtingen. Maar ook voor de gezondheidszorg en onderwijssectoren zijn in Vlaanderen onvoldoende relevante competenties aanwezig.