Vlamingen ondernemender dan buurlanden

De Vlaamse ondernemersactiviteit piekte in 2019. Een achtste van de bevolking heeft een jonge onderneming of is bezig een zaak op te starten.

Het ondernemerschap in Vlaanderen lag nooit zo hoog als in 2019. 12 procent van de actieve bevolking geeft aan een eigen zaak op te starten of te leiden die minder dan 3,5 jaar oud is. Daarmee scoort Vlaanderen beter dan de buurlanden Duitsland (7,6 procent), Luxemburg (10,2 procent) en Nederland (10,4 procent). Dat blijkt uit een studie van het Steunpunt Economie en Ondernemen in opdracht van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).