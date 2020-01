Voka pleit voor meer Vlaamse bevoegdheden

Het Vlaams ondernemersnetwerk Voka wil tegen 2024 een staatshervorming. De bevoegdheden arbeidsmarkt en gezondheidszorg moeten volledig worden geregionaliseerd.

De regionalisering van de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg moeten worden voorbereid. Daar pleitte Wouter De Geest, de voorzitter van Voka, maandag voor tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse werkgeversfederatie. ‘Niet om de solidariteit te ondermijnen, wel om ze veilig te stellen en te vermijden dat solidariteit liefdadigheid wordt’, zei De Geest in zijn speech.

Ook in het zuiden van het land rijpen de geesten voor een defederalisering van de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Wouter De Geest Voorzitter Voka

‘Die bevoegdheden zijn nu te versnipperd’, zegt woordvoerder Kasper Demol. ‘De pensioenleeftijd wordt federaal bepaald, maar de arbeidsmarktbegeleiding is regionaal. Hetzelfde geldt voor de gezondheidssector: preventie is een Vlaamse materie, maar het RIZIV (de terugbetaler van de geneesmiddelen, red.) niet. We pleiten voor homogene bevoegdheidspakketten in regionale handen.’

De bedoeling is een plan klaar te hebben zodat de staatshervorming tegen de nieuwe legislatuur in 2024 uitgerold kan worden. ‘Daar hoeft niet per se op gewacht te worden. Er zijn creatieve oplossingen mogelijk om nu al te defederaliseren zonder een echte staatshervorming te moeten doorvoeren’, zegt Demol.

Federale regering

Daar is dan wel consensus voor nodig aan beide kanten van de taalgrens. ‘De geesten rijpen ook in het zuiden van het land’, merkte De Geest op. Voka dringt er bij de politiek op aan werk te maken van de formatie die moeizaam verloopt. ‘We hebben een volwaardige regering nodig die inzet op investeringen, groei en jobs. Zonder ondernemingen geen tewerkstelling en zonder tewerkstelling geen sociale zekerheid.’

Voka hoopt dat de nieuwe regering verder gaat in de lijn van de voormalige centrumrechtse Zweedse regering. ‘Draai de hervormingen van de regering-Michel niet terug, maar ga net verder op dat elan. We hebben woord gehouden, onze ondernemingen hebben 213.000 jobs gecreëerd. Maar hogere minimumlonen, een ontsporende loonkostenhandicap of stijgende werkgeversbijdragen brengen onze ondernemingen in gevaar, terwijl ze het economische fundament van de maatschappij zijn. Zonder hen is er geen sociale zekerheid’, zei De Geest.

Voka was ook streng voor de Vlaamse regering, die sinds haar aantreden al steken heeft laten vallen. Een dikke week geleden werd het kookpunt bereikt toen aan het licht kwam dat minister-president Jan Jambon (N-VA) uitspraken over de kinderbijslag van asielzoekers had gedaan die niet bleken te kloppen. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten was scherp voor haar coalitiepartner en noemde de uitspraken van Jambon ‘een flauw doorslagje van een extreemrechts broodjeaapverhaal’.