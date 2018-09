Voltijdse leerkracht werkt gemiddeld 41 uur per week

Voltijdse leerkrachten werken gemiddeld 41 uur per week. In een normale lesweek is dat zelfs 49 uur, blijkt uit een onderzoek van de VUB.

Hoeveel werken leerkrachten en wat houdt hun job precies in? Om die vragen te beantwoorden, bestelde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een onderzoek naar de tijdsbesteding van leerkrachten in Vlaanderen. In totaal namen 9.600 leerkrachten deel aan de bevraging. Ze hielden een week lang gedetailleerd hun activiteiten bij.

Daaruit blijkt voltijdse leerkrachten in een normale lesweek gemiddeld 41 uur per week werken. In het lager en secundair onderwijs is dat ongeveer evenveel.

Ongeveer 70 procent van de werktijd gaat naar de kerntaak van de leerkracht: lesgeven en lesvoorbereiding. De rest van de tijd gaat naar administratie, overleg, opvang en toezicht, schoolorganisatie en leerlingenbegeleiding.

Vakanties

Tijdens de vakanties werken voltijdse leerkrachten in het lager onderwijs ongeveer 16 uur per week en voltijdse leerkrachten in het secundair onderwijs ongeveer 19 uur.

De tijdsbesteding tijdens de vakantie is wel met een korrel zout te nemen. Het onderzoek liep enkel tijdens de krokus- en paasvakantie en die gegevens werden naar een volledig kalenderjaar geprojecteerd, inclusief de zomervakantie. 'Er is dus enige voorzichtigheid geboden', zegt onderzoeker Joeri Minnen. 'Zo'n extrapolatie heeft altijd een foutenmarge.' Bovendien namen sommige leerkrachten die op reis waren tijdens de vakantieperiode niet meer deel aan de bevraging.

Loopbaan

Het onderzoek kwam er toen de gesprekken tussen de onderwijskoepels en de vakbonden over een meer aantrekkelijke lerarenloopbaan strandden op het voorstel om sommige leraars langer voor de klas te laten staan. De sociale partners spraken met Crevits af dat er eerst een studie naar de taakbelasting van leraars zou komen vooraleer knopen door te hakken.

Nu blijkt uit de studie dat leerkrachten in de laatste twee jaar van het middelbaar effectief meer werken dan hun collega's in eerdere jaren. Het eerdere voorstel lijkt dus van tafel.