Voor bijna helft vacatures is geen hogere opleiding nodig

Veel van de vacatures die niet ingevuld raken, zijn jobaanbiedingen waarvoor geen vooropleiding nodig is. ‘Dat we geen schoonmakers of bewakingsagenten vinden, is een teken aan de wand’, zegt arbeidsmarktexpert Jan Denys.

Voor een derde tot de helft van de 52.300 vacatures die eind juni in Vlaanderen niet ingevuld raakten, is nauwelijks een vooropleiding nodig. De zakelijke dienstverlening is de sector waar bedrijven volgens de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB de meeste moeite hebben om een kandidaat te vinden. Daar worden veel schoonmakers en bewakingsagenten gezocht. Eenzelfde verhaal in de groot- en kleinhandel, waar ondernemingen op zoek zijn naar winkelmedewerkers en verkopers. In de sector van de maatschappelijke dienstverlening zijn schoonmakers en zorgkundigen nodig.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De cijfers werpen een nieuw licht op het debat over de krapte op onze arbeidsmarkt. Vaak wordt gedacht dat vooral knelpuntvacatures waarvoor een specifieke technische opleiding nodig is niet ingevuld raken. ‘Maar dat beeld klopt niet’, zegt Jan Denys, de arbeidsmarktdeskundige van de hr-dienstverlener Randstad. ‘Voor minstens 22.000 van de 52.300 openstaande vacatures is geen hogere opleiding nodig.’

Vacatures voor schoonmaker zullen we niet invullen met opleidingen. Daarvoor is een mentaliteitswijziging nodig. Die komt er alleen als het moeilijker wordt een job te weigeren. jan denys arbeidsmarktexpert randstad

Die vaststelling is opmerkelijk, te meer omdat veel van de 184.000 Vlaamse werkzoekenden laaggeschoolden zijn. ‘Ik hoor vaak zeggen dat er zo veel krapte is omdat er nauwelijks nog werkzoekenden zijn, maar dat klopt niet’, zegt Denys. ‘Voor mij zijn de cijfers vooral een teken aan de wand. Er is iets grondig mis op onze arbeidsmarkt.’

Bedrijven stellen alles in het werk om personeel aan te werven. Zo gooien dienstenchequebedrijven in hun zoektocht naar schoonmaakpersoneel met extralegale voordelen zoals bedrijfswagens. Andere, zoals het bouwbedrijf Willemen of de baggeraar DEME geven een premie aan werknemers die een geschikte collega aanleveren.

De inspanningen van de ondernemingen volstaan evenwel niet om de krapte terug te dringen. Integendeel, in vergelijking met vorig jaar staan er nu 13.000 jobaanbiedingen meer open. Om die reden heeft premier Charles Michel (MR) zijn Arbeidsdeal gelanceerd. Samen met de deelstaten werkt hij aan maatregelen om werknemers beter te activeren. Zo zullen ontslagen werknemers zich meteen en niet langer pas aan het einde van hun opzeg moeten aanmelden bij de VDAB. Ook worden meer inspanningen gedaan om werkzoekenden op te leiden.

Explosief

Onvoldoende, meent de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. ‘De arbeidsdeal dreigt op een koud buffet te lijken. Iedereen krijgt een beetje, maar op het einde ga je met honger naar huis’, stelde topman Hans Maertens gisteren in De Tijd. Hij pleitte voor het sneller laten dalen of zelfs stopzetten van de uitkering van wie al langer werkloos is.

Denys volgt Maertens. ‘Vacatures voor schoonmaker zullen we niet invullen met extra geld voor opleidingen. Daarvoor zijn andere maatregelen nodig. Nu halen veel werkzoekenden nog hun neus op voor zulk werk. Daarom is een mentaliteitswijziging nodig. Die komt er volgens mij alleen als het moeilijker wordt om werk te weigeren. In die zin is het een goed idee de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken.’

Politiek is zo’n inperking van de werkloosheidsuitkeringen evenwel bijzonder explosief. De N-VA en Open VLD zijn voor, de MR en CD&V tegen. Ook de VDAB gelooft niet dat dat een toveroplossing is. ‘Wij proberen mensen te begeleiden naar een job die aansluit bij hun opleiding en interesses. Het heeft geen zin iemand met dwang naar een bepaalde job te duwen. Op de lange termijn is dat niet duurzaam’, zegt woordvoerster Shaireen Aftab.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wilde gisteren niet ingaan op de vraag of de federale regering de werkloosheidsuitkeringen moet inperken. Wel hoopt hij op een serieuze Arbeidsdeal. Hij pleitte nog eens voor het laten uitdoven van het brugpensioen.