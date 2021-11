'Voor particulier geen enkele stimulans om over te stappen naar e-wagen'

In de mobiliteitssector wordt het klimaatplan van de Vlaamse regering met gemengde gevoelens onthaald.

De voorzitter van de Vereniging voor elektrische mobiliteit AVERE, Jochen De Smet, is blij dat de Vlaamse regering in het donderdagavond afgeklopte klimaatplan een einddatum voor nieuwe auto’s met verbrandingmotoren heeft gesteld.

‘Tegen 2029 zal dat uitgebreide gamma aan elektrische auto’s er zeker zijn. En het aantal laadpalen halen we met de vingers in de neus’, aldus De Smet.

Maar dan moet volgens hem wel snel samen met de Vlaamse overheid een plan worden opgesteld. ‘In de eerste plaats voor de stroominfrastructuur. Want ik hoor Fluvius wel zeggen dat het klaar is voor 1 miljoen auto’s in 2030. Maar wat als het er meer zijn?’

Verder wil De Smet ‘een plan dat moet bereiken dat er de komende jaren genoeg installateurs zijn’ voor alle laadpalen die niet alleen bij mensen thuis maar ook op semipublieke plaatsen moeten worden neergezet.

Wel is De Smet teleurgesteld dat er het klimaatplan van de Vlaamse overheid ‘geen enkele maatregel voor elektrische tweedehandswagens bevat’. Hij vreest dat anders de elektrische bedrijfswagens niet in ons land blijven, maar worden geëxporteerd. ‘Op dit moment is er voor de particulier geen enkele stimulus om over te stappen naar een elektrische auto’, aldus De Smet.

Fiscale stimuli

De mobiliteitsfederatie Traxio is bij monde van woordvoerder Filip Ryland ‘blij dat de transitie naar elektrische auto’s gepaard gaat met belangrijke randvoorwaarden’. Maar de Traxio-zegsman wil wel dat de Vlaamse overheid over de brug komt ‘met fiscale stimuli voor de aankoop’ van elektrische auto’s zolang ze nog duurder zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor.

Ook wil Rylant een fiscale tegemoetkoming voor laadinfrastructuur. De opluchting bij de federatie is groot over het afvoeren van het voorstel van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) voor een verbod op de verkoop van tweedehandswagens met een verbrandingsmotor vanaf 2029. ‘Dat was een heel onrealistisch plan. Bij tweedehandsvoertuigen moet je gewoon de markt zijn werk laten doen’, aldus Rylant.

Kilometerheffing

Bij de organisatie van logistieke transportbedrijven TLV is er vooral tevredenheid over het onderzoek naar de invoering van een kilometerheffing voor bestelwagens. ‘Dat is zeker goed nieuws, ook al is het jammer dat er geen algehele kilometerheffing komt waar ook personenwagens onder vallen’, zegt TLV-directeur Lode Verkinderen.

Tot nu toe betalen alleen vrachtwagens in België een kilometerheffing. Ter compensatie van de invoering ervan in 2016 verviel de verkeersbelasting, maar uiteindelijk is de kilometerheffing volgens Verkinderen wel uitgedraaid op een belastingverhoging.

De uitbreiding van de kilometerheffing naar bestelwagens is een behoorlijke sprong. Nu rijden dagelijks ongeveer 150.000 vrachtwagens die een kilometerheffing betalen over de Belgische wegen. Maar er rijden tegelijk ruim 650.000 bestelwagens rond.