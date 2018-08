Voorakkoord bij Gentse afvalintercommunale Ivago

Dat betekent dat ook containerparken een uur vroeger zullen sluiten, wat proactief aan de burger zal worden meegedeeld. Later wordt bekeken of ophaalploegen in juni tot september vanaf 6 uur 's ochtends al kunnen uitrijden. En de afvalintercommunale stelt ook gratis zonnebrandcrème ter beschikking van het personeel, met factor 50.

Gestandaardiseerde glasbak

Maar de inzameling van vooral glas en gedeeltelijk karton blijkt ook een knelpunt. Die gebeurt nu door kartonresten in een groter karton aan te bieden en glas in een plastic bak. Dat veroorzaakt bij sommige types recipiënten moeilijkheden. Ivago zal bekijken of de invoering van een gestandaardiseerde glasbak mogelijk is.