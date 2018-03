Vooral Mechelaar vertrouwt stadsbestuur

In de meeste Vlaamse steden is het vertrouwen van de burger in het lokale bestuur de voorbije zes jaar gestegen. Dat is niet overal zo, vooral Hasselt en Brugge hebben het moeilijk.

Bart Somers kreeg vorig jaar de titel van beste burgemeester ter wereld, een prijs die de organisatie City Mayors Foundation uitreikt op basis van getuigenissen uit de stad. De karrevracht statistieken die de Vlaamse overheid maandag over de Vlaamse gemeenten publiceerde, bevestigt dat beeld. In geen enkele van de 13 centrumsteden hebben de inwoners meer vertrouwen in hun lokale overheid dan in Mechelen.

©MEDIAFIN

Vijf maanden voor de lokale verkiezingen bieden de statistieken een overzicht van hoe sterk de bestuursploegen aan de campagne beginnen. In Aalst, Roeselare, Antwerpen en Kortrijk, vier gemeenten waarin in 2012 of later een nieuwe burgemeester aantrad, is er een verbetering. In vergelijking met 2011 gaven meer inwoners aan dat ze veel vertrouwen in hun bestuur hebben.

In Leuven en Gent, twee steden die al decennia door een sp.a-burgemeester worden geleid, daalde het vertrouwen, al ligt het nog altijd hoger dan in de meeste steden. Vier op de tien inwoners zegt nog altijd veel vertrouwen in het bestuur te hebben. Dat is meer dan het gemiddelde in Vlaanderen. Brugge en Hasselt kregen wel een klap.

Toch toont de gemeente- en stadsmonitor van de Vlaamse overheid vooral dat de Vlamingen vrij tevreden zijn over de gemeente waar ze wonen. Acht op de tien zegt tevreden te zijn over de buurt, drie op de vier zegt hetzelfde over de gemeente.

Bovendien zijn er enkele positieve trends. In de 13 steden zeggen meer mensen dan zes jaar geleden dat ze openstaan voor andere culturen. Ook het gevoel van onveiligheid is afgenomen. Toch blijft er een probleem: 4 procent van de Vlamingen zegt zich in zijn buurt niet veilig te voelen of bepaalde plekken te mijden.

De hoge tevredenheidscijfers verklaren wellicht waarom de Vlamingen, als ze de overheid al vertrouwen, daarmee vooral hun lokale bestuur bedoelen. De Vlaamse regering vertrouwen ze een pak minder en de federale regering en de Europese Unie nog minder.

Als er klachten over het lokale beleid zijn, gaat het vooral over het afval en de fietspaden. De helft van de Vlamingen stoort zich aan snelheidsduivels en een op de vier klaagt over verkeerslawaai en sluipverkeer. Slechts een op de drie vindt de omgeving veilig genoeg om zijn kinderen te laten fietsen of wandelen.

Evalueren hoe alle Vlaamse gemeentes zijn veranderd, blijft een lastige oefening omdat de Vlaamse overheid in 2011 vooral informatie over de 13 centrumsteden verzamelde. Voor het eerst brengt ze nu ook in kaart in welke mate alle gemeentebesturen het vertrouwen van hun burgers verdienen. De top vijf van die lijst wordt gevormd door Vorselaar en Merksplas in Antwerpen en Mesen, Zuienkerke en Ledegem in West-Vlaanderen.