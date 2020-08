Voorlopige rijbewijzen langer geldig

Maar daarvoor moet de geldigheid van die voorlopige rijbewijzen wel worden verlengd en dat is een federale bevoegdheid. Minister Bellot had in april beslist de voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid vanaf 16 maart verviel slechts tot 30 september te verlengen. 'Daardoor zou een absurde situatie ontstaan waarin kandidaten na 30 september niet langer onder dekking van hun voorlopig rijbewijs kunnen oefenen op de openbare weg, terwijl ze in Vlaanderen wel tot 31 december 2020 het praktijkexamen mogen afleggen', zegt Peeters.