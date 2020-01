Voorzitter: 'Meer besparen bij De Lijn is niet mogelijk'

‘De Lijn zit op haar tandvlees. Meer besparen is niet meer mogelijk.’ Dat gaf Marc Descheemaecker (N-VA), de voorzitter van De Lijn, donderdag toe tijdens een hoorzitting over de Vlaamse Vervoermaatschappij in het Vlaams Parlement. ‘Als er bijvoorbeeld een verhoging van de frequentie of een nieuwe tramlijn in Gent komt, dan is er buiten die investeringen ook een bijkomende operationele dotatie nodig. Het zou te gek zijn als we nieuwe bussen of trams bestellen, die daarna niet kunnen rijden.’