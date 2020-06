Vriendenkapitaal kan 'doodgeboren kind' worden

De kans dat het vriendenkapitaal het succes van de win-winlening kan herhalen, lijkt miniem. De federale taxshelter biedt een groter fiscaal voordeel aan wie spaargeld investeert in het kapitaal van een bedrjif. Met dezelfde investering van beide fiscale voordelen profiteren, zal niet kunnen, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

Om bedrijven door de coronacrisis te loodsen lanceert de Vlaamse regering het vriendenkapitaal. Daarmee hoopt ze het succes van de win-winlening te herhalen. Dat systeem bestaat sinds 2006 en kent jaar na jaar meer succes. Eind 2019 waren ruim 19.000 win-winleningen geregistreerd voor bijna een half miljard euro.

Met de win-winlening kunnen Vlamingen relatief kleine bedragen lenen aan bevriende ondernemers in ruil voor een fiscaal voordeel en een waarborg tegen een mogelijk faillissement. Met het vriendenkapitaal kunnen Vlamingen tegen dezelfde voorwaarden investeren in een kmo, een coöperatieve of een burgerinitiatief. Er is wel geen eenmalig fiscaal voordeel als de vennootschap failliet gaat.

Mager fiscaal voordeel

Eerder deze week waarschuwde Steven Vanden Berghe, de voorzitter van de rulingdienst, via Twitter dat met het Vlaamse vriendenkapitaal en de federale taxshelter voor start-ups mogelijk twee fiscale voordelen voor dezelfde kapitaalverhoging van toepassing worden.

‘Met het vriendenaandeel kruip je mee in het kapitaal. Investeerders die dat type risico durven te nemen, verwachten ook een conform rendement. Maar in vergelijking met de federale taxshelter is het fiscale kader van het vriendenaandeel mager', merkt Frederik De Roo, adviseur zelfstandigen en kmo's bij BDO op.

Reginald Vossen, algemeen directeur van Business Angels Network Vlaanderen, zit op dezelfde golflengte. ‘Tenzij het fiscale kader van het vriendenkapitaal cumuleerbaar wordt met de veel ruimere taxshelter wordt het Vlaamse systeem een doodgeboren kind’, vreest hij.

Mainstream-kmo's

Voor ons is het logisch dat de fiscale voordelen niet cumuleerbaar zijn Hilde Crevits (CD&V) Vlaams minister van Economie

'De modaliteiten moeten nog verder uitgewerkt worden in het decreet. Maar voor ons is het logisch dat de fiscale voordelen niet cumuleerbaar zijn', zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) desgevraagd. Ze merkt op dat 'de federale taxshelter alleen focust op startende kmo's en niet toegankelijk is voor mainstream-kmo's'.

‘Dan zal het vriendenkapitaal alleen interessant zijn voor wie uit de boot valt voor de taxshelter. Bijvoorbeeld gepensioneerde ondernemers met een laag wettelijk pensioen die weinig belastingen betalen', zegt De Roo. Wie geen of weinig belastingen betaalt, profiteert wel van een belastingkrediet, maar niet van een belastingvermindering (zie kader).

Taxshelter vs. vriendenkapitaal

Via het vriendenkapitaal kan iemand maximaal 75.000 euro investeren in een bevriende onderneming. Hij krijgt gedurende vijf jaar jaarlijks een belastingkrediet van 2,5 procent, met een maximum van 1.875 euro. In tegenstelling tot bij de win-winlening is er geen waarborg voor als het bedrijf over de kop gaat. Bij de win-winlening is er dan eenmalig belastingkrediet van 40 procent.

Via de federale taxshelter krijgt wie tot 100.000 euro investeert in een start-up of scale-up van maximaal vier jaar oud een eenmalige belastingvermindering. Het fiscale voordeel bedraagt 30 of 45 procent van het geïnvesteerde bedrag, afhankelijk van de grootte van de onderneming waarin geïnvesteerd wordt.

Ook de federale regering bekijkt voor haar relanceplannen of en hoe dit systeem verruimd kan worden.

Meer over het vriendenkapitaal, het welvaartsfonds en hoe de Vlaams regering uw spaargeld wil activeren, leest u zaterdag in het Netto-katern.