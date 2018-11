Vroege telling leerlingen leidt tot onrust in onderwijs

Een toename van het aantal leerlingen leidt vanaf dit schooljaar sneller tot extra leerkrachten. Maar minder leerlingen leidt daardoor ook sneller tot minder leraars. Dat plaatst sommige scholen voor problemen.

Een maatregel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) leidde de afgelopen weken tot paniek in meerdere scholen. Elke school mag een bepaald aantal leerkrachten aannemen op basis van het aantal leerlingen. Tot vorig schooljaar gebeurde die berekening op basis van het aantal leerlingen op 1 februari van het voorafgaande schooljaar. Dat leidde ertoe dat scholen die snel groeiden in de problemen raakten, want hun budget was gebaseerd op het leerlingenaantal van het jaar ervoor. Soms konden zij niet anders dan de klassen groter maken in afwachting van het geld voor het aanwerven van bijkomende leerkrachten.

Die situatie dreigt de komende jaren vaker voor te komen, want het aantal leerlingen in het secundair onderwijs neemt snel toe. Crevits beloofde daarom de scholen sneller extra geld toe te kennen. Concreet kijkt de Vlaamse overheid vanaf dit schooljaar voor het eerste jaar middelbaar niet alleen naar het leerlingenaantal op 1 februari, maar ook naar dat op 1 oktober bij het begin van het schooljaar. Die telling resulteert meteen in extra geld.

Het gemeenschapsonderwijs is blij met de maatregel. ‘Het GO! groeit. Het geld volgt sneller de leerlingen en de scholen plukken daar de vruchten van’, luidt het.

Gemor

Maar in het katholiek onderwijs leidde de maatregel bij sommige scholen tot gemor. Tijdens het colloquium van de katholieke directeurs in Oostende enkele weken geleden uitten verschillende directeurs hun ongenoegen.

De regel geldt immers ook in de omgekeerde richting. Bij scholen waar er een duidelijke daling van het leerlingenaantal is, moet de school het meteen met minder geld doen. Dat bracht sommige scholen de afgelopen weken in grote organisatorische problemen, meldt Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘Op 1 oktober leerlingengroepen en opdrachten van leraren moeten herschikken plaatst scholen voor moeilijke keuzes.’ Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt dat het dat probleem uitdrukkelijk bij de onderhandelingen heeft aangekaart, maar dat heeft niets opgeleverd.

Het VTI in Deinze was een van de scholen die zo in de problemen beland zijn. ‘De inschrijvingen verliepen dit schooljaar iets minder goed dan de vorige jaren’, zegt directeur Sam Heyerick. ‘In onze hele scholengemeenschap verliezen we 32 leerlingen op een totaal van 4.118. Maar daarvoor moeten we wel 210 uren inleveren, wat overeenkomt met ongeveer tien jobs. Onze school in Aalter heeft zelfs 41 leerlingen meer, maar doordat het aantal in het eerste jaar daalt, moet ook die school inleveren. Dat krijg je aan het personeel niet uitgelegd. De Vlaamse overheid wil de job van leerkracht aantrekkelijker maken door de onderwijsmensen meer jobzekerheid te geven. In die logica is dit onbegrijpelijk.’

Zag de school dit niet aankomen op het moment dat de inschrijvingen tegenvielen? ‘De regelgeving houdt rekening met verschillende parameters, waaronder de inschrijvingen in de onderwijszone, zeg maar de bredere regio. Dat zijn cijfers die de overheid pas in september publiceert. Ondertussen zijn de leerkrachten al aangeworven en de klassen gevormd.’

Ruilhandel

Heyerick wou geen leerkrachten op straat zetten en klopte aan bij andere katholieke scholen om hem uit de nood te helpen. Hij is volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet de enige die dat doet. Het gaat om een ingewikkeld systeem van ruilhandel. Scholen krijgen geen budget per leerkracht, maar budget voor een aantal lesuren waarvoor zij vervolgens leerkrachten aanwerven. Soms houden scholen uren opzij als ‘buffer’ en zetten ze die een ander schooljaar in.

In Deinze heeft Heyerick op die manier uren bij een andere school geleend om dit jaar zijn leerkrachten te kunnen betalen. ‘Het was alle hens aan dek, dus ik ben blij met die onderlinge solidariteit. Maar die uren moeten later wel worden teruggegeven.’