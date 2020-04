“Waar blijven de richtlijnen over de examens en diploma’s?”

INTRO

Officieel is het misschien paasvakantie, maar leerkrachten en scholen zijn zich momenteel volop aan het voorbereiden op een nieuwe fase van het afstandsonderwijs. Hoewel de Nationale Veiligheidsraad officieel pas woensdag beslist over een verlenging van de coronamaatregelen, gaat iedereen er ondertussen van uit dat de scholen nog een tijdje dicht blijven. Het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de koepels en de vakbonden besloten na overleg dat er daarom na de paasvakantie een nieuwe fase zou ingaan: vanaf maandag doen de scholen aan ‘pre-teaching’. Concreet zal er ook nieuwe leerstof aan bod komen die leerlingen eerst zelfstandig verwerken. Wanneer de scholen weer open gaan, wordt de leerstof nog eens kort hernomen. Maar hoe bereiden scholen zich daarop voor?

‘Met onze doelgroep is het niet eenvoudig om volledig digitaal te gaan’, zegt directrice Eva Vandersypen van de Molenbeekse basisschool Sint-Albertus. ‘Bij sommige kinderen is er thuis enkel een gsm. Daarop een filmpje kijken lukt nog wel, maar oefeningen maken is een ander paar mouwen. We blijven dus deels ook werken via papieren werkblaadjes in de bus.’ Toch probeert haar school ook live instructie te voorzien via platformen als Facebook en Google Classroom. Afhankelijk van de leeftijd gaat het van een halfuur tot vier uur per dag.

Het dorpsschooltje GO! De Keimolen uit het Oost-Vlaamse Kruishoutem doet dat niet. ‘We zullen enkel met vooraf opgenomen filmpjes werken’, zegt directrice Vanessa Truyen. ‘Ouders doen echt hun best, maar je kunt niet verwachten dat ze met al hun kinderen achter de computer les gaan volgen op de momenten die wij verwachten. Wel krijgen kinderen de kans om op vaste momenten een klasgesprek te voeren met de leerkracht, waar ook ruimte is voor vragen over de leerstof. Daarnaast kunnen ouders ook werkbundeltjes op school komen ophalen.’

Ook in het secundair onderwijs speelt de discussie. ‘We willen na de paasvakantie vooral meer structuur aanbieden’, zegt directeur Ann Blomme van GO! Lyceum Gent. ‘Leerlingen worden aangemoedigd om zoveel mogelijk het normale lesrooster te volgen. Maar zeven online sessies per dag, dat zou veel te vermoeiend zijn, zowel voor leerling als voor leerkracht. De helft zou al heel wat zijn.’

Die werkwijze vereist wel dat leerlingen thuis een computer, internet én een rustige werkplek voorhanden hebben. Maar dat is voor veel leerlingen niet vanzelfsprekend. ‘Op dit moment wordt pijnlijk zichtbaar hoeveel leerlingen thuis niets voorhanden hebben. Ik denk dat we dat allemaal hadden onderschat’, zegt Blomme.

Ook voor Guy Delespaul, directeur van het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol, was dat een pijnlijke constatatie. Nochtans werkt zijn school al een tijdje met een project waarbij leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde middelbaar allemaal een laptop hebben. ‘Bij de andere leerlingen hebben we actief opgespoord van wie we hoorden via de klastitularis dat ze weinig of niet online waren.’ Die groep viel uiteen in een groep van een twintigtal leerlingen die thuis geen pc bleek te hebben. Bij een andere categorie lag de moeilijkheid erin dat er veel kinderen thuis waren en de ouders ook nog eens moesten telewerken. ‘Daar hebben we dan gekeken wie zelf nog het nodige kon aanschaffen, of wie van de school materiaal moest lenen. Ik geloof wel dat iedereen nu voldoende heeft om aan de slag te gaan.’

Maar zelfs met alle technologie blijkt het niet steeds eenvoudig om leerlingen te motiveren. Want naast de vraag om geen nieuwe leerstof te geven, was er ook de duidelijke richtlijn dat toetsen uit den boze zijn. ‘Het was bevreemdend om opeens geen punten te geven’, zegt Delespaul. ‘Maar tegelijk deed het ook deugd om te zien hoeveel leerlingen toch gepassioneerd bleven. Ik denk dat deze periode ook goed is om eens stil te staan bij een paar evidenties zoals proefwerken. Niet dat we die plots moeten gaan afschaffen, maar het is goed om verder te kijken dan wat we altijd al hebben gedaan.’

Toch willen scholen graag weten hoe het verder moet en of er nog examens zullen worden georganiseerd. ‘We krijgen veel vragen van bezorgde ouders. Leerlingen die nu een achterstand hadden, konden normaal nog gemakkelijk een inhaalbeweging maken. Maar wat nu?’ vraagt Blomme zich af.

‘Alle pistes staan open: geen examens, examens voor bepaalde vakken, voor bepaalde jaren’, zegt Delespaul. Volgens hem is er vooral nood aan duidelijke krijtlijnen voor de deliberaties en het al dan niet afleveren van een diploma.‘Wie het tegenwoordige niet eens is met een beslissing, vecht dat vaak aan voor de Raad van State. Je moet kunnen hardmaken dat je leerlingen voldoende kansen hebt gegeven om zich te bewijzen. Ik denk dat we sowieso heel veel mildheid aan de dag zullen moeten brengen.’

