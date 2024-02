De zaak van Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt over de lozingen van Ineos Aromatics in Geel dreigt de strijd om de Vlaamse waterkwaliteit in een crisis te veranderen. Als de milieuorganisaties aan het langste eind trekken, dreigen een juridisch steekspel en een vergunningenstop. Moeten de landbouw en de industrie zich opnieuw schrap zetten?