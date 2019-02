Wachtlijst voor scholenbouw langer dan ooit

De wachtlijst voor scholenbouw is toegenomen tot 2,97 miljard euro, blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion). Dat is een nieuw record.

In heel Vlaanderen wachten 1.826 schoolbesturen op geld van de overheid om te renoveren of bouwen. Volgens de situatie op 1 januari 2018 vragen ze samen 2,97 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg de wachtlijst nog 2,72 miljard euro.

De wachtlijst is zo lang omdat er jaren te weinig is geïnvesteerd. Bovendien kampt Vlaanderen met een oud patrimonium: 60 procent van de scholen in Vlaanderen is in 1970 gebouwd. Een op de drie scholen is zelfs van voor 1950.

Crevits is een uitstekende minister van Communicatie, maar ze heeft de wachtlijst niet kunnen inperken. elisabeth meuleman vlaams parlementslid (groen)

De wachtlijst houdt overigens geen rekening met de noden in het gemeenschapsonderwijs. Het GO! komt naar eigen zeggen jaarlijks 245 miljoen euro tekort voor de vervanging en het onderhoud van haar scholen. Om haar patrimonium opnieuw in goede staat te krijgen, is er volgens de scholengroep tussen 3 en 3,9 miljard euro nodig. Topvrouw Raymonda Verdyck zei onlangs nog dat de vrije keuze voor de leerlingen in het gedrang komt door het gebrek naan geld voor de scholenbouw.

Er wordt nochtans flink geïnvesteerd. Donderdag geeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement een stand van zaken over haar masterplan scholenbouw. Vorig jaar werd meer dan 600 miljoen euro geïnvesteerd in de scholenbouw, blijkt uit die voortgangsrapportage. Crevits rekent daar ook wel het geld bij dat katholieke schoolbesturen zelf moeten bijleggen op het subsidiebedrag vanuit de overheid. Voor het lager onderwijs is dat 30 procent en voor het secundair onderwijs 40 procent. Vanuit de Vlaamse begroting ging er vorig jaar 401 miljoen euro naar scholenbouw.

Btw

Het budget dat voor scholenbouw wordt uitgetrokken, stijgt wel jaar na jaar. Crevits nam ook andere maatregelen om het budget te verhogen. Er gaat geld van het klimaatfonds naar schoolinfrastructuur en op haar vraag is de btw op scholenbouw van 21 naar 6 procent gegaan. Zo kan met hetzelfde geld meer worden gebouwd. Er wordt ook opnieuw met de private sector samengewerkt voor de financiering van een aantal schoolprojecten. Bovendien groeit het aantal leerlingen waardoor er steeds meer plaatsen nodig zijn.

Maar ondanks die maatregelen is de historische achterstand nog niet ingehaald. ‘Zien bouwen doet bouwen’, zegt Crevits daarover. ‘Hoe meer over de scholenbouw wordt gepraat, hoe meer schoolbesturen en directies zien dat er massaal geïnvesteerd wordt in scholen en hoe meer schoolbesturen worden aangemoedigd om zelf ook een subsidieaanvraag bij Agion in te dienen. De drempel om een subsidieaanvraag in te dienen, is laag en de wachttijd is relatief lang. Daarom is het nuttig om nu al een subsidieaanvraag in te dienen. Is het niet voor nu, dan is het voor later.’

Te weinig