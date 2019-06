Wachtrij voor sociale woning duwt huurpremies naar record

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen een Vlaamse huurpremie aanvragen. In totaal is vorig jaar 20 miljoen euro aan huurpremies uitbetaald. Dat bedrag stijgt jaar na jaar (zie grafiek). Vijf jaar geleden, in 2013, ging het nog om amper 6 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).