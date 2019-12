Warmste Week brengt recordbedrag op

Voor De Warmste Week zijn dit jaar in totaal 13.582 acties georganiseerd. Meer dan 230.000 mensen hebben zich ingezet om geld in te zamelen, goed voor 11.776 uur vrijwilligerswerk. Al deze initiatieven samen brachten samen 17.518.153 euro op, een nieuw recordbedrag.

Naast alle acties in Vlaanderen en lopers op de 'Warmathon' werden er massaal veel sms'jes gestuurd, vlammetjes gedragen, cadeautjes ingepakt met het 'warmste inpakpapier' en dies meer. Zo steunde één op de vijf Vlamingen op een of andere manier een goed doel van De Warmste Week. De voorbije week hebben 137.000 mensen een bezoek gebracht aan het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, het centrum van de actie.