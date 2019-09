Wat staat niet in het regeerakkoord?

Enkele maatregelen haalden de eindmeet van de onderhandelingen niet. Er is lang gesproken over een aanpassing of zelfs afschaffing van de provincies, maar dat voorstel haalde het niet.

Er is ook zoals verwacht geen sprake meer van een kilometerheffing voor personenwagens. De drie meerderheidspartijen lieten de plannen daarvoor al voor de verkiezingen varen, want het regende kritiek over de kostprijs van zo’n mogelijke heffing voor de automobilisten. De N-VA en toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) keerden toen hun kar over de plannen.