Waterfactuur stijgt weer

Sinds de invoering van de nieuwe berekening van de waterprijs in 2016 zijn de facturen van de meeste watermaatschappijen alweer met 10 procent gestegen. Alleenstaanden werden al van in het begin benadeeld, maar ook doorsnee gezinnen zien hun voordeel wegsmelten.

Tot eind 2015 kreeg elke wooneenheid in Vlaanderen 15.000 liter water per jaar gratis . Alles wat meer werd verbruikt, moest worden betaald. Daarbovenop kwamen de gemeentelijke heffing voor de afvoer van het afvalwater, de bovengemeentelijke heffing voor de zuivering van het water en 6 procent btw.

Net zoals voor de energiefactuur het geval is, bestaat de waterfactuur uit meer dan alleen maar de prijs voor het water. Het gebruikte water moet worden afgevoerd en het rioleringsnetwerk vraagt aanleg- en onderhoudskosten. Afvalwater moet worden gezuiverd en ook daar zijn belangrijke kosten aan verbonden.

Nieuwe facturatiemethode

Sinds 2016 is de totaalsom van de factuur voor iedereen opnieuw gestegen.

Alleenstaanden werden benadeeld door het nieuwe facturatiemodel. In 2016 betaalden ze meteen meer dan het jaar voordien. Ze verbruiken wel minder dan een gezin van pakweg vier personen, wat de variabele kosten van hun waterfactuur beperkt. Maar de vaste kosten wegen zwaarder door omdat ze daarop een kleinere korting krijgen dan een gezin.

Sinds 2016 is de totaalsom van de factuur voor iedereen opnieuw gestegen. Uit een steekproef van De Tijd blijkt dat bij het gros van de watermaatschappijen sprake is van een stijging met 10 procent voor gezinnen met een gemiddeld verbruik. Daardoor is het factuurbedrag ook voor die groep niet ver meer verwijderd van het niveau van 2015.