'We maken het het Vlaams Belang heel makkelijk bij volgende verkiezingen'

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) had het Vlaams Belang graag mee in bad getrokken bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Dat zei hij dinsdag in een college aan de UGent.

Elk jaar nodigt politicoloog Carl Devos (UGent) een politicus uit voor zijn openingscollege politicologie. Ditmaal was dat de nieuwe minister-president Jan Jambon (N-VA). Hij koos ervoor om geen monoloog te houden, maar meteen op de vragen van de studenten te antwoorden.

Jambon kwam in zijn antwoorden terug op de lange regeringsvorming in Vlaanderen. Dat kwam onder meer door de gesprekken met het Vlaams Belang in de eerste weken na de verkiezingen, die volgens Jambon wel degelijk gemeend waren.

Als we het Vlaams Belang in een of andere formule zouden dwingen om verantwoordelijkheid te dragen, dan zou een groot deel van zijn kiespubliek inzien dat de toverformules totaal onrealistisch zijn. Jan Jambon Vlaams minister-president (N-VA)

'Ik vind dat we het het Vlaams Belang nu heel makkelijk maken om bij de volgende verkiezingen weer met onrealistische voorstellen te komen, die de elementaire toets van de rechtsstaat niet doorstaan, en toch weer veel zetels naar zich toe te trekken.'

Precies daarom had Jambon het Vlaams Belang graag mee in bad getrokken. 'Wanneer we het in een of andere formule zouden dwingen om verantwoordelijkheid te dragen, zou een groot deel van zijn kiespubliek inzien dat de toverformules totaal onrealistisch zijn. Dat zou volgens mij leiden tot een correcter democratischer spel.'

Wachtlijsten

Devos vergeleek de komst van Jambon al lachend met het examen dat de Europese Commissarissen in het Europees Parlement moeten afleggen voor ze hun functie kunnen opnemen. Jambon doorstond dat 'examen' van de studenten in ieder geval zonder veel moeite. Hij pareerde de kritische vragen en legde in detail uit waarom zijn regering bepaalde keuzes heeft gemaakt, bijvoorbeeld over het budget voor de wachtlijsten voor mensen met een handicap.

Ik vind die wachtlijsten ook heel erg. Maar het is onze moeilijke opdracht om keuzes te maken. Jan Jambon Vlaams minister-president (N-VA)

'Dat is een gerechtvaardigde vraag. Ik vind die wachtlijsten ook heel erg. Maar het is onze moeilijke opdracht om keuzes te maken. Ik ben daarom eerlijk: we gaan de problematiek van de wachtlijsten deze legislatuur niet volledig wegwerken, maar we voorzien wel in extra geld om ze terug te dringen.'