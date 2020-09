‘We moeten selectiever zijn met subsidies’...

‘Relance is meer dan geld uitdelen. We moeten de crisis aangrijpen om versneld komaf te maken met een paar Vlaamse kwalen’, zegt Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Hij pleit voor minder regulering en meer selectiviteit bij het uitdelen van subsidies.

Wordt het nog iets met de Vlaamse regering? Het is de vraag van 1 miljoen nu de N-VA de oorlog verklaard heeft aan de nakende federale Vivaldi-coalitie met daarin ook de Vlaamse coalitiepartners CD&V en Open VLD. Op 28 september krijgen we al een eerste test. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) lanceert dan in zijn septemberverklaring het relanceplan waarmee Vlaanderen de economie wil laten aantrekken na corona.

Op de centen ziet de N-VA’er Matthias Diependaele toe. De minister van Begroting is een man van de financiële orthodoxie, maar door de crisis kleuren zijn cijfers bloedrood: een tekort van 6,6 miljard euro in 2020 en een overheidsschuld die oploopt tot 44 miljard in 2024. Het signaal dat hij wil geven, is dat het geld niet aan de bomen groeit.

We moeten het vertrouwen van de bevolking herstellen. Jan Jambon heeft daar genoeg body voor.

‘Over de oplopende schuld maak ik me nog het minst zorgen. Vlaanderen heeft een sterke rating en kan dus heel goedkoop geld lenen op de private markt. Bovendien staan er activa tegenover onze schuld, in tegenstelling tot op het federale niveau. Wat me meer bezighoudt, is dat we de komende jaren blijven aankijken tegen een structureel tekort van om en bij 2 miljard per jaar als we niets ondernemen. Je kan ervan uitgaan dat het vanzelf verdwijnt. Maar dat ‘gratis geld’-verhaaltje is dikke zever. En dus roep ik de collega’s op opnieuw aan te knopen met een gezond financieel beleid, zelfs al moet de focus nu op relance liggen.’

Wanneer? Uw minister-president heeft de ambitie om deze legislatuur nog een begroting in evenwicht te hebben al opgegeven.

Matthias Diependaele: ‘Ik stel vast dat de sociale partners van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de experten die de relance mee vormgeven een evenwicht tegen 2024 bepleiten. Ik ga er zelf geen jaartal op kleven. Er is vandaag nog te veel onzekerheid om exact te weten waar we naartoe gaan en het is belangrijk dat we eerst de relance alle kansen geven. Merk op dat ook Nederland eerst voor relance kiest. Maar ik hamer erop dat een gezonde financiële toestand ons net weerbaarder maakt tegen crisissen. En laat ons er niet flauw over doen: er zullen nog crisissen komen.’

Matthias Diependaele (41)



Matthias Diependaele werd een jaar geleden minister van Begroting in de Vlaamse regering, nadat hij zich tien jaar toegelegd had op de materie, onder andere als N-VA-fractieleider.

De Zottegemnaar heeft diepe Vlaams-nationalistische wortels en behoort tot het zogenaamde clubje van Leuven in de N-VA. Zijn studiemakkers waren onder anderen Theo Francken, Sander Loones en Joachim Pohlmann.

Waren al die coronamiljarden eigenlijk nuttig besteed? Volgens Graydon was er veel misbruik.

Diependaele: ‘Ik kan dat niet ontkennen. Maar alles is erg snel moeten gaan en ik blijf achter de keuzes staan. We hebben gemaakt dat het gezond economisch weefsel in Vlaanderen overeind bleef. Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) voert achteraf nog controles uit.’

Hoeveel miljard mag het relanceplan voor u kosten?

Diependaele: ‘We zijn dat aan het bespreken. Maar ik krijg het er een beetje van op mijn heupen dat iedereen denkt dat relance gelijk staat aan de kraan opendraaien. Mijn standpunt is dat de Vlaamse overheid deze crisis moet aanwenden om zichzelf eens in vraag te stellen. Om versneld komaf te maken met enkele Vlaamse kwalen, onze typische keizer-kostermentaliteit en de gedachte dat iets goed is omdat we het al jaren doen. Nederland heeft in 2010 zo’n oefening gedaan. Het gevolg was een bovengemiddelde groei in de jaren erna.’

Hoe dan? Dat is een riedeltje dat al lang gezongen wordt.

Diependaele: ‘Ten eerste vind ik dat we alleen maar investeringen mogen doen als ze eenmalig en productief zijn. Ik heb deze week de nieuwe zeesluis van Terneuzen bezocht, waarin Vlaanderen net geen miljard steekt. Dat is een investering die zichzelf terugbetaalt doordat meer trafiek naar de haven van Gent mogelijk wordt. Daarnaast moeten we de overregulering versneld aanpakken. Het Nederlandse dossier van die sluis werd in februari 2016 ingediend. De vergunning volgde in augustus 2016. In Vlaanderen kunnen investeerders daar alleen maar van dromen.’

‘Vervolgens moeten we bij de toekenning van subsidies aan bedrijven en organisaties meer de vraag stellen of ze absoluut nodig zijn. Bereiken we het beoogde maatschappelijke doel, is het onze taak om daar nog in tussen te komen, en laten we het niet beter over aan het sociale weefsel? Soms steunen we projecten van bedrijven die er zonder dat ene miljoen van Vlaanderen ook zouden komen. Ik vind dat we ons moeten richten op nuttige investeringen die niet zouden gebeuren zonder dat laatste duwtje van de overheid. Bij innovatie is dat meestal zo, omdat er een grote risicofactor is.’

Begrijp ik het goed dat u investeringen in de zorg uitsluit? Die verhogen de productiviteit niet, maar er is wel een grote vraag naar.

Diependaele: ‘Dat is begripsvervuiling. Ik sta erachter dat we de zorgsector versterken, maar dat is dan een structurele meeruitgave, geen investering. Ik wil die gerust doen, maar tegenover nieuwe structurele uitgaven moeten besparingen staan. We gaan de belastingen niet verhogen. De begroting is mij veel waard, maar niet dat.’

Heeft die dure Vlaamse jobbonus nog zin nu er in een klap duizenden werklozen op de markt komen?

Diependaele: ‘De omstandigheden zijn inderdaad gewijzigd. De jobbonus was bedoeld als een incentive voor mensen die moeilijk geactiveerd raken. We zullen dat moeten bekijken. Maar aan de andere kant: het is nu al duidelijk dat we vrij snel opnieuw met knelpuntberoepen geconfronteerd zullen worden.’

Blijft de ambitie een werkzaamheidsgraad van 80 procent?

Diependaele: ‘Ja, maar daarvoor hebben we wel structurele hervormingen van de arbeidsmarkt op federaal niveau nodig. In ons regeerakkoord staat dat we daarvoor op de federale regering rekenen, maar nu de hoofdtoon daar paars-groen wordt, houd ik mijn hart vast.’

Het uitzicht op vier jaar vechtfederalisme tussen de N-VA en het federale niveau is niet bepaald geruststellend.

Diependaele: ‘Het is niet omdat wij vragen dat het Vlaams regeerakkoord gerespecteerd wordt dat we aan vechtfederalisme doen. Met haar waarschuwing over een volledige kernuitstap heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) alleen aangestipt dat ze bezorgd is over de energiefactuur van de Vlaming. Ik sluit me daarbij aan, want een koopkrachtverlaging kunnen we nu wel missen.’

Productieve investeringen vergen een stabiel klimaat. Door te beginnen dreigen gascentrales geen vergunning te geven creëer je onzekerheid.

Diependaele: ‘Maar het openhouden van de twee jongste kernreactoren staat investeringen in hernieuwbare energie niet in de weg. Die investeringen gebeuren wel degelijk, ik maak me daar geen zorgen over.’

‘Onze lijn is altijd geweest dat we zorg dragen voor de welvaart van de Vlaming. Alles wat daartegen ingaat, klagen we aan. Die lijn zit ook in het Vlaams regeerakkoord, dat we met CD&V en Open VLD hebben gesloten, en ik heb niet de indruk dat zij daar van willen afwijken. Of ze dat ook in het federale regeerakkoord doorgedrukt krijgen, is een ander paar mouwen.’

De vraag is of de Vlaamse regering het zich nog kan permitteren om in permanente oorlogsmodus te zitten. Het uithangbord is beschadigd: ‘Sterke Jan’ is ‘Sterkte, Jan’ geworden.