Weer uitstel voor studie over kilometerheffing

De publicatie van een langverwachte studie over een slimme kilometerheffing wordt uitgesteld tot september. Eerst moet de nieuwe Vlaamse regering beslissen of ze een variant van de omstreden autotaks invoert.

Komt er een kilometerheffing in Vlaanderen of niet? Ben Weyts (N-VA), een jarenlange voorstander, schoot de maatregel begin april af. Volgens de Vlaamse minister van Mobiliteit is er geen draagvlak voor rekeningrijden.

Een variant van de kilometerheffing is nog altijd mogelijk. De Vlaamse administratie stelde vorige week een heffing voor bestel wagens alleen voor.

Het consortium Motivity (rond de consultant KPMG, het adviesbureau Transport & Mobility Leuven en het advocatenkantoor Stibbe) bleef evenwel verder werken aan de studie die Weyts in 2017 bestelde over de mogelijke invoering van een slimme kilometerheffing.

Motivity wilde het eerste deel van die studie, de ‘architectuurnota’, aanvankelijk in april voorstellen, zodat die als basis kon dienen voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Maar de publicatie van de nota, die de globale visie en voorstellen over sociale correcties omvat, werd een tijd geleden uitgesteld tot juni, en zo over de verkiezingen getild.

Bevroren

Intussen duikt weer uitstel op. De publicatie is gepland voor september, vernam De Tijd. ‘Door de politieke commotie over het thema voor de verkiezingen zijn de werkzaamheden even bevroren’, bevestigt Leen De Dycker, de woordvoerster van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

Het tweede deel van de studie, het concrete implementatieplan, is voorlopig zelfs geannuleerd. Het implementatieplan werd eind 2019, begin 2020 verwacht. ‘Als rekeningrijden in het regeerakkoord wordt opgenomen, kan dat plan alsnog worden uitgewerkt.’

Ook zonder nota belandt het netelige dossier op de tafel van Vlaams formateur Bart De Wever. Ondanks de bocht van Weyts bestaat de optie dat de nieuwe regering een variant van de slimme kilometerheffing invoert. Volgens veel experten is zo’n taks de enige oplossing om de verkeersknoop in Vlaanderen te ontwarren. In een nota aan De Wever stelde de Vlaamse administratie vorige week alvast een nieuwe piste voor. Ze opperde het idee een slimme kilometerheffing alleen voor bestelwagens in te voeren.

Ben-belasting

De N-VA zette in april de bocht in rond de kilometerheffing omdat ze een belastingverhoging vreesde. De partij kwam ook onder zware druk van het Vlaams Belang, die een stickercampagne rond de ‘Ben-belasting’ op touw had gezet.

Het Belang sprong op het rekeningrijden, nadat meerdere details van de studie van Motivity waren uitgelekt. Die maakten hevige reacties los bij automobilisten. Zo wil het consortium alleen de invoering van de kilometerheffing op alle Vlaamse wegen onderzoeken omdat alleen een gebiedsdekkende taks sluipverkeer kan tegengaan. De onderzoekers stellen een systeem voor op basis van gps-tracking via de mobiele telefoon.