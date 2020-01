Wegelactivist verlegt strijd naar Glabbeek...

Hij heeft zich de jongste jaren ontwikkeld tot de schrik van elk gemeentebestuur. Met de ‘Atlas der Buurtwegen’ uit 1841 in de hand probeert ‘wegelactivist’ Marc Van Damme gemeenten ertoe te dwingen verloren gegane voetwegen in ere te herstellen.

Daarbij deinst hij er niet voor terug juridische paden te bewandelen. In Aarschot hebben ze het geweten: vorige week raakte bekend dat de gemeente Van Damme 1,65 miljoen euro moet betalen.

De activist richt zijn pijlen nu op Glabbeek. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) kreeg een aangetekende brief in de bus. In 2017 sloten Van Damme en Glabbeek een dading, waarbij de gemeente zich ertoe engageerde elk jaar vijf trage wegen te behandelen. Volgens Van Damme geeft Glabbeek hem te weinig informatie, waardoor hij niet kan controleren of de gemeente effectief beslissingen heeft genomen. Als Reekmans hem niet beter op de hoogte houdt, overweegt hij juridische stappen.

Overal in Vlaanderen liggen wegels tussen velden. Lange tijd sloeg niemand er acht op als er een verdween. Soms werden er huizen over gebouwd, omdat eigenaars de wegen negeerden of omdat ze zelfs geen benul hadden dat er ooit een weg lag.

Atlas der Buurtwegen

Van Damme werd er in 1997 zelf mee geconfronteerd. ‘Ik woon in Nieuwrode. Achter mijn eigendom liep een pad, dat wat verderop werd onderbroken. Ik heb wat onderzoek gedaan, botste op de ‘Atlas der Buurtwegen’ en ontdekte dat die wegel daarin stond. Ik sprak de gemeente daarop aan en vroeg of dat pad kon worden opengemaakt. Ik werd meteen afgedreigd. Ze zouden komen controleren of bij mij wel alles volgens de vergunningen was gebouwd.’ De gepensioneerde ambtenaar begon aan een strijd die nog altijd voortduurt.

Gemeenten kunnen er na een klacht voor kiezen de wegels in hun oorspronkelijke staat te herstellen, ook als die door iemands eigendom loopt. Een 81-jarige vrouw in Aarschot moest een muurtje in haar tuin en haar carport afbreken. Gemeenten kunnen de wegel ook omleggen of afschaffen. Voor de eigenaars komt dat wel met een prijs, want in principe wordt hun grond meer waard en die meerwaarde moeten ze aan de gemeente betalen.

Dading van Rutten

Met Aarschot vocht Van Damme een juridische oorlog uit. De vorige gemeentebesturen vonden hem maar een gek en dachten hem in de rechtbank te kunnen wegzetten. Maar ze mispakten zich. Huidig burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) vreesde dat de dwangsommen zouden oplopen tot meer dan 4 miljoen euro en besloot een dading af te sluiten met Van Damme zodat hij zou stoppen met procederen.

Van Damme ziet zichzelf als de beschermer van de wegels. ‘Voor wandelaars en fietsers is het fijn dat ze die kunnen gebruiken.’