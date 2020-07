Weinig applaus voor Antwerpse corona-aanpak

Niemand is echt gelukkig met de beslissing van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx om een avondklok in te voeren, het verplicht dragen van mondmaskers en het afgelasten van alle zomerevents.

De provincie Antwerpen is een coronahotspot, wat volgens de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) drastische maatregelen vereist. Er komt een avondklok in de hele provincie, zodat niemand meer na 23.30 uur op straat mag komen. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) was daar al langer vragende partij voor, in de hoop dat de verspreiding van het virus onder jongeren kan worden afgeremd.

Toch worden er meteen heel wat vraagtekens bij geplaatst, omdat de avondklok ook geldt in gemeenten waar nauwelijks sprake is van een toename van het aantal besmettingen. Daar staat tegenover dat het virus niet stopt aan de Antwerpse stadspoorten en dat het coronavirus van de ene gemeente naar de andere overspringt. Een avondklok past in een handhavingslogica. Ze geldt voor de hele provincie en kan dan ook makkelijk worden gehandhaafd door de politie.

Nieuwe klap

Voor de Antwerpse horeca is het een nieuwe klap, want die moet nu nog vroeger de deuren sluiten. Door de oproep van Berx om niet naar Antwerpen te komen blijven ook heel wat klanten weg. 'Dit gaan we voelen', zegt de woordvoerster van Horeca Vlaanderen, Kaatje Lucas. 'Een sluiting zou nog erger geweest zijn, dus we zijn tevreden dat het dit geworden is. Maar deze maatregelen zijn voor de horeca zeer zwaar.'

Horeca Vlaanderen vraagt opnieuw om steunmaatregelen, op basis van de grootte van het bedrijf. 'Een kleine koffiebar is niet hetzelfde als een grote discotheek', zegt Lucas. 'We begrijpen dat steun geven niet tot in het oneindige kan, maar er moet proportioneel bekeken worden wat mogelijk is. Onze ondernemingen zitten in de heropstartfase en worden weer zwaar getroffen. We moeten collectief zorgen voor de volksgezondheid, maar ook voor de economie.'

Een van de grote slachtoffers van het provinciale crisisoverleg is de Zomer van Antwerpen.

Ook de eventsector zit in zak en as, want alle zomereventen worden geannuleerd. Een van de grote slachtoffers van het provinciale crisisoverleg is de Zomer van Antwerpen. Het stadsfestival was erin geslaagd een alternatieve programmatie te voorzien met theater-, muziek- en circusvoorstellingen van voornamelijk lokaal talent voor een beperkt aantal bezoekers, naast de traditionele zomerbar en openluchtcinema. Na minder dan een maand is de pret alweer voorbij.

Het Openluchttheater (OLT) Rivierenhof bleef de voorbije maanden evenmin bij de pakken zitten en zette na de afgelasting van alle grote zomerconcerten een alternatief op poten met beperkte capaciteit. Onder meer Eefje De Visser, Brutus en Blackwave kwamen al langs voor een intieme set en de komende weken werden Admiral Freebee, Charlotte Adigéry, School is Cool en Stef Kamil Carlens verwacht.

Evenementen zoals de Mechelsepleinfeesten en wat nog overbleef van Antwerp Pride moeten wijken voor de strijd tegen het coronavirus. De eerste Port of Antwerp Night Marathon die op 12 september was gepland, wordt uitgesteld naar 2021. Dat evenement viel nog niet binnen de periode waarin het verbod geldt, maar de organisatie wil geen risico nemen.

Omstreden mondmaskerplicht