Welvaartsfonds van start met 167 miljoen euro

Het Welvaartsfonds is een initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Ze lanceerde het idee in juni vorig jaar, in het raam van maatregelen om de economische coronacrisis te counteren. Het fonds moet in de eerste plaats de solvabiliteit helpen opkrikken van bedrijven die intrinsiek gezond zijn en toekomstgericht. Het kan ook een steuntje geven aan bedrijven die door de coronacrisis nieuwe groeikansen hebben gekregen. De steun van het fonds zal gebeuren via een inbreng van kapitaal of via achtergestelde leningen.