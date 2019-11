Welzijnssector protesteert tegen besparingen

Het middenveld is niet van plan de besparingen van de Vlaamse regering zomaar te pikken. Nadat de cultuursector al massaal geprotesteerd heeft tegen de aangekondigde besparingsplannen is het dinsdag de beurt aan de welzijnssector. De werknemers van het steunpunt Mens en Samenleving (SAM), dat ondersteuning geeft aan straathoekwerkers, opbouwwerkers en schuldhulpverleners, staken de hele dag. Om 11 uur voeren ze actie aan het kabinet van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

De SAM-werknemers zijn verontwaardigd omdat Beke vanaf januari 1 miljoen euro op hun subsidies beknibbelt, waardoor ze in een klap bijna een derde van hun budget verliezen. 13 van de 48 jobs sneuvelen. 'Na de kaalslag in de cultuursector moet onze organisatie voor de bijl', klinkt het kwaad.

180 miljoen euro besparen

De besparingsplannen van de Vlaamse regering raken in mondjesmaat bekend. Gemiddeld wil ze 6 procent besparen op een globale pot van 3 miljard euro subsidies, een operatie van 180 miljoen euro. Sommige ministers overleggen nog over waar precies bespaard wordt, anderen schepten al duidelijkheid.

Tot nu toe ging het meeste aandacht naar de cultuursector. De culturele instellingen moeten 6 procent besparen, enkel bij de zeven erkende kunstinstellingen - waaronder de Vooruit, deSingel en het Concertgebouw Brugge - gaat het om maar 3 procent. Daarnaast krijgen de projectsubsidies, die jonge kunstenaars en tijdelijke samenwerkingsverbanden ondersteunen, een zware klap. Het budget daalt met ongeveer 60 procent, van 8,47 miljoen euro dit jaar naar 3,39 miljoen euro in 2020.

Ook minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) liet al in zijn kaarten kijken. Hij bespaart 3 procent op de subsidies voor jeugdbewegingen en andere organisaties op het terrein en 6 procent op overkoepelende organisaties zoals de Vlaamse Jeugdraad. Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) schrapt dan weer voor 73 miljoen euro aan bedrijfssubsidies. De kmo-portefeuille, waarmee kmo's subsidies krijgen voor opleiding, advies en coaching, moet het met 23 miljoen euro minder doen. Enkel voor de gelijkekansenorganisaties was er goed nieuws: minister voor Samenleven Bart Somers (Open VLD) kondigde aan dat hij aan de subsidies wil raken.

Vuurwerk

Meer dan 100 middenveldorganisaties schreven eerder al een open brief aan de Vlaamse regering waarin ze de besparingsplannen laken. 'Het beleid tornt aan het verenigingsleven in de plaats van het uit te bouwen. Zo verliest het hart van de samenleving, het sociale weefsel, zijn zuurstof', klinkt het. Begin december volgt een Vuurwerkweek vol sociale actie. Elke dag protesteren andere sectoren en op 5 december volgt 'een knaller van formaat' in Brussel.