‘Werk aan de winkel om telewerk beter te organiseren’

Dat de coronacijfers niet langer dalen is mee te wijten aan het toenemende aantal besmettingen op de werkvloer. ‘Hoe langer de regels worden overtreden, hoe langer deze crisis duurt’, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

De overheid maakte telewerk vanaf 2 november opnieuw verplicht, maar niet als dat onmogelijk is door ‘de aard van de functie’. In dat geval moeten werknemers een attest kunnen voorleggen waarin de werkgever aangeeft waarom telewerk niet mogelijk is.

Te weinig bedrijven maken gebruik van de mogelijkheden. Hilde Crevits Vlaams minister van Werk

Uit een studie van de hr-dienstverlener Attentia blijkt dat in november (32,5%) meer telewerk werd gedaan dan in september en oktober (27,5%), maar tegenover de eerste lockdown in het voorjaar (41%) ligt dat percentage een stuk lager. Sinds maart controleerde de federale arbeidsinspectie ruim 20.000 bedrijven op de naleving van de maatregelen. Bij de helft werden overtredingen vastgesteld.

'Bedrijven hebben enorme inspanningen gedaan om alles veilig te laten verlopen', zei Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) op Radio 1. 'Maar er is nog werk aan de winkel. Veel werkgevers denken dat ze telewerk niet georganiseerd krijgen, terwijl dat vaak wel kan. Te weinig bedrijven maken gebruik van de mogelijkheden. Dit is het moment om telewerk een stabiele plaats te geven in het bedrijf, want ook na de coronacrisis is het een blijver.'

Controles

Moeten de controles niet strenger? 'Het sluitstuk van elke regel is de handhaving ervan', zegt Crevits. 'Hoe langer de regels worden overtreden, hoe langer deze crisis duurt. Het ergste voor de werkgevers is dat we binnen afzienbare tijd weer strengere regels moeten opleggen. Voor de handhaving is het federale niveau verantwoordelijk.'