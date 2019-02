Werken Oosterweel starten op 1 maart

De werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding gaan volgende maand van start, een pak later dan gepland.

Op 1 maart gaat de schop voor de Oosterweelverbinding eindelijk echt in de grond. De aannemer van de werf op Linkeroever begint dan met de werkzaamheden op de snelweg E17. Dat bleek woensdag op een persconferentie van het Toekomstverbond in Antwerpen.

De plannen voor Oosterweel zitten in de laatste rechte lijn. De intendant Alexander D'Hooghe slaagde er in 2017 in de standpunten van de Antwerpse burgerbewegingen en de Vlaamse en Antwerpse overheden te verzoenen. Het haven- en doorgaand verkeer wordt uit de stad geweerd en een deel van de Antwerpse Ring krijgt een overkapping.