Werken aan ring rond Gent kosten 900 miljoen euro

Met de heraanleg van de R4 heeft na Antwerpen ook Gent zicht op een Vlaamse mega-investering van 900 miljoen euro. Tegen 2027 moeten de werken aan de Gentse ring afgerond zijn.

Gent staat binnenkort voor enorme werken op de R4, de ringweg rond de stad. De Werkvennootschap, het Vlaamse vehikel dat verantwoordelijk is voor grote infrastructuurwerken, wil de hele noordzijde van de R4 in de Gentse haven vlotter en veiliger maken.

De werken situeren zich op de strook tussen Wondelgem en Zelzate (R4 West) en tussen Oostakker en Zelzate (R4 Oost). Aan beide kanten moet 10 kilometer fietspad komen. Tegelijk wil De Werkvennootschap alle kruispunten, vandaag erg gevaarlijk plekken, vervangen door bruggen, tunnels en korte onderdoorgangen. Het aantal knooppunten en op- en afritten daalt om het zwaar verkeer uit de woonkernen te houden en de verkeerssituatie veiliger te maken.

De Werkvennootschap raamt de kosten voor het hele project ‘R4WO’, inclusief btw, op bijna 900 miljoen euro, bleek onlangs op een hoorzitting in het Vlaams Parlement. De werken aan de R4 West komen op 489 miljoen euro.

De vernieuwing van de R4 Oost kost 376 miljoen euro. Voor de heraanleg van de ring in Zelzate komt daar nog eens 14 miljoen euro bij. De Werkvennootschap moet het project via een nog toe te wijzen publiek-private samenwerking (PPS) financieren.

De Werkvennootschap is bezig met de voorbereiding van de enorme werken. Vorig jaar organiseerde ze infosessies voor mensen die mogelijk onteigend worden.

Begin mei keurde de Vlaamse regering de startnota van het project goed. Eind 2019 moet het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) vastliggen, waarna de werken in 2021 moeten beginnen. ‘We denken dat de werken vijf à zes jaar duren’, zegt Marijn Struyf, de woordvoerder van De Werkvennootschap.

Het economische belang van het nieuwe project kan niet genoeg worden benadrukt. Filip Watteeuw Gentse Schepen voor mobiliteit

De R4 krijgt niet voor het eerst een opknapbeurt. Via-Invest, de voorganger van De Werkvennootschap, leverde in 2014 een ontbrekend stuk ring van 2,5 kilometer aan de zuidkant van de R4 op.

Van de werken aan de westelijke en oostelijke R4 is al lang sprake, maar de plannen kwamen pas vorig jaar in een stroomversnelling. Toen werd De Werkvennootschap opgericht om complexe mobiliteitsinfrastructuur in Vlaanderen sneller te realiseren.

Het vehikel zou aanvankelijk focussen op de Brusselse en de Antwerpse ring, maar groeide snel uit tot een sleutelfiguur voor alle grote Vlaamse infrastructuurwerken. De Werkvennootschap kreeg ook de coördinatie van de werken aan de N60 in Ronse, de N8 tussen Ieper en Veurne en het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal toegespeeld.

De mega-investering in de R4 is goed nieuws voor Gent. De stad kijkt al een tijd met een zekere jaloezie naar de vele Vlaamse investeringen die Antwerpen binnenrijft. De stad Antwerpen stelde vorige week nog samen met de Vlaamse regering 18 ambitieuze leefbaarheidsprojecten voor, inclusief 400 hectare extra groenzone en meer dan 2 kilometer extra overkapping van de ring. Vlaanderen had daarvoor een budget van 1 miljard euro opzijgezet, een gevolg van het compromis met de lokale actiegroepen over de Oosterweelverbinding.

Rechterhand Oosterweel-intendant trekt naar Gent Matthias Blondia, de geprezen ‘secondant’ van Oosterweel-intendant Alexander D’Hooghe, voegt zich bij het team van de Gentse stadsbouwmeester. Blondia, doctor in de stedenbouw, moet in Gent het kunstje van in Antwerpen herhalen. Daar kwam er een ingewikkeld compromis over de omstreden Oosterweelverbinding. Volgens de Gentse stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele komt de ervaring van Blondia met participatie en ontwerpen goed van pas bij de grote projecten die Gent plant. De stad overweegt onder meer het enorme viaduct aan het Zuidpark af te breken.

Gent daarentegen wacht al jaren op meerdere infrastructuuringrepen. De stad wil een oplossing voor de verzadigde rotonde aan Dampoort, de nieuwe Verapaz-brug die de kleine stadsring moet verleggen en de al decennia beloofde Siffertunnel, die de R4 aan het begin van de haven moet rondmaken.

‘Het is opvallend hoe veel investeringen in Antwerpen kunnen gebeuren’, klaagt Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement en afkomstig uit Gent. ‘Gent krijgt momenteel niet wat het toekomt.’

De Gentse schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) is het daar niet mee eens. ‘Ik gun het Antwerpen absoluut. Je kan het project op de R4 niet vergelijken met de extra investeringen voor de Oosterweelverbinding, die echt rond leefbaarheid draaien.’