Werkgevers willen weten wie geprikt is en wie niet

Bedrijven willen weten of hun werknemers al dan niet gevaccineerd zijn, maar mogen daar juridisch gezien niet naar vragen. 'Wij zijn wel verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer', merkt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka op.

Bovendien weten ze niet welke werknemers gevaccineerd zijn en welke niet. Wettelijk gezien ­mogen ze dat ook niet weten, want medische gegevens van werk­nemers opvragen is ver­boden.

Veilige en gezonde omstandigheden

'Dat is nochtans in het ­belang van het bedrijf én van alle werknemers'' zegt Martine Taeymans van Voka. 'Wij zijn als werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn op de werkvloer en moeten er dus alles aan doen om iedereen in ­veilige en gezonde omstandig­heden te laten werken.'