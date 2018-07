West-Vlaanderen verbiedt overdag sproeien wegens droogte

De provincies West- en Oost-Vlaanderen nemen maatregelen tegen watertekorten door de aanhoudende droogte. In de kustprovincie mag het gazon sproeien voortaan pas na 20 uur.

Het is vanaf vrijdag verboden om water te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen in de hele provincie. Een captatieverbod, heet dat. Op bevaarbare waterlopen mag er wel nog gepompt worden, in overleg met de Vlaamse Waterweg, die zelf ook al een aantal maatregelen hanteert.