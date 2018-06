Wetenschappelijke en technische richtingen winnen aan populariteit

Het aantal leerlingen in STEM-richtingen neemt gestaag toe. Ook meisjes kiezen vaker voor opleidingen exacte wetenschappen, techniek en wiskunde.

Dat blijkt uit de STEM-monitor waarin de Vlaamse overheid het tekort aan leerlingen in technologische, technische en wetenschappelijke studierichtingen bijhoudt.

STEM, Science, Technology, Engineering en Mathematics, lokte vorig schooljaar in het middelbaar onderwijs iets meer dan 55.100 instromende leerlingen. Dat zijn er 1.300 meer dan in het schooljaar 2010-2011, terwijl sindsdien het globale leerlingenaantal achteruitging als gevolg van de demografische evolutie.

'Met de modernisering van het secundair onderwijs wordt STEM een apart domein en zal de zichtbaarheid verbeteren.' Hilde Crevits CD&V

Daardoor stijgt het aandeel van de leerlingen in een STEM-opleiding. Van wie vorig jaar een diploma ASO haalde, deed 54,7 procent dat in een STEM-richting. Dat is 3,6 procentpunten meer dan in 2011, bij de eerste meting. Vooral Wetenschappen-wiskunde doet het goed.

TSO en BSO doen het minder

37% STEM-leerlingen In de derde graad BSO daalde het aandeel leerlingen in STEM-richtingen in zeven jaar tijd van 37,9 naar 37 procent.

In het beroeps- en technisch onderwijs hebben de STEM-richtingen het moeilijker om leerlingen aan te trekken. In de derde graad TSO nam het aandeel leerlingen er in zeven schooljaren amper toe, van 40,2 naar 40,9 procent.

In de derde graad BSO daalde het aandeel leerlingen in STEM-richtingen zelfs van 37,9 naar 37 procent. Vooral de richtingen bouw en ruwbouw, koeling en warmte, lassen en constructie en houtbewerking kennen een daling.

Meer meisjes

Ondertussen vinden meisjes vlotter hun weg naar STEM-richtingen. In het secundair onderwijs steeg hun aandeel in zeven jaar tijd met 3,3 procentpunten. In de derde graad is bijna een op de drie STEM-leerlingen een meisje. In het hoger onderwijs, bij de professionele bachelors, is 40,3 procent een vrouw.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is opgetogen dat meer jongeren kiezen voor techniek en wetenschappen. 'Met de modernisering van het secundair onderwijs wordt STEM een apart domein, met het oog op verdere studies of een job op de arbeidsmarkt', zegt Crevits. 'Daardoor zal de zichtbaarheid verhogen en het imago verbeteren.'