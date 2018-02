Weyts: 'Alle Vlaamse stadsbussen in 2025 elektrisch'

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is het niet eens met de kritiek van busbouwer VDL Roeselare dat hij te weinig doet om openbaar vervoersmaatschappij De Lijn te vergroenen.

Busbouwer VDL Roeselare begint de levering van het grootste order elektrische bussen in West-Europa. De regio Amsterdam bestelde 100 e-bussen. In Nederland mag vanaf 2025 geen enkele nieuwe bus van het openbaar vervoer nog vervuilende stoffen uitstoten en vijf jaar later geldt dat voor alle bussen.

VDL-topman Peter Wouters vraagt zich af waar Vlaanderen blijft ten opzichte van Nederland en de Scandinaven. 'Het is opvallend dat er hier in de drie landsdelen - Wallonië, Brussel en Vlaanderen - voor gekozen is om naast dieselbussen de komende jaren nog te gaan rijden met hybride bussen', zegt Wouters in het programma De Markt op de openbare omroep VRT. 'Er lopen een paar kleine proefprojecten in Vlaanderen en Brussel. Maar daarmee lopen we heel sterk achter op Scandinavië en Nederland.'

Wouters wijst de politici met de vinger. 'Zij stippelen het beleid uit voor De Lijn. Als ik hen daarover hoor spreken, gaat het over budget en besparingen en te weinig over de mogelijkheden die de technologie biedt om snel te evolueren naar bussen die niet meer uitstoten. Een omslag vergt politieke moed.'

Meest zuinige dieselbussen

'Dit verbaast me', reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor De Lijn. 'We hebben een order geplaatst van 140 miljoen euro voor trams, bussen en trambussen. Van de 121 bussen is de helft hybride en de andere helft bestaat uit de meest zuinige dieselbussen.'

'Het wordt meteen onze laatste bestelling van dieselbussen. We hadden ze dringend nodig. In Nederland is de sector geprivatiseerd en wordt de kost doorgerekend naar de klant. Wij wilden niet dat de Vlamingen de oplopende factuur voor e-bussen zou betalen', aldus Weyts.

