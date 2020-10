Weyts: 'Ik wil absoluut de scholen open kunnen houden'

Volgens Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, zit het probleem van de snelle toename van het coronavirus niet in een gecontroleerde omgeving als de scholen, wel daarbuiten.

Terwijl heel de Belgische landkaart door de verontrustende opmars van covid-19 rood kleurt, blijft het gros van het Vlaamse onderwijs in 'code geel' met dus 'laag risico'. Onder meer Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) vraagt zich af hoe zinvol het is 'mordicus' aan die code vast te houden.

Toch ziet minister van Onderwijs Ben Weyts niet per se een discrepantie: 'We maken voordurend de evaluatie', klonk het desgevraagd in 'De Ochtend' op Radio 1.

'We hebben er keihard voor gewerkt en we wíllen gewoon de scholen openhouden', vervolgt de minister. 'Mocht iedereen de maatregelen zo nauwgezet volgen als in het onderwijs, dan zou de situatie er een stuk beter voor staan. De verspreiding doet zich niet voor binnen de gecontroleerde omgeving van de scholen. Wel daarbuiten, tijdens de vrije tijd.' Die laatste uitspraak werd bij de Vlaamse scholierenkoepel niet in dank afgenomen.

Of Weyts geen voorstander is van potentiële maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, zoals glijdende schooluren? 'Ik zou er mij voor hoeden om nu plots met allerhande ideetjes af te komen'.

Toch rijst de vraag hoe lang de huidige code geel nog houdbaar is. 'De huidige aanpak is ook de meest veilige oplossing voor iedereen. Bij code oranje zouden middelbare scholieren om de andere week thuis zitten. Is dat dan een veiliger oplossing? Het is een illusie te denken dat die thuis zullen blijven.'

