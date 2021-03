Weyts: 'We mikken op 400.000 zelftesten per week in de scholen'

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil het aantal tests bij leerkrachten drastisch opdrijven. Hij hoopt dat binnenkort alle 200.000 leerkrachten twee keer per week getest kunnen worden.

Om de scholen tot de zomer open te kunnen houden, wil minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) drastisch inzetten op het testen van leerkrachten. Hij sprak daarover woensdag in het parlement een stevige ambitie uit. 'We mikken op 400.000 zelftesten per week.'

Weyts zou in een ideaal scenario alle 200.000 leerkrachten twee keer per week willen testen. 'Als je dat echt preventief wil doen om het virus tegen te houden, dan is dat nodig', verduidelijkt zijn kabinet aan De Tijd.

Het voordeel van de zelftest is dat er geen tussenkomst van medisch personeel nodig is. Voor de organisatie daarvan in de scholen kreeg Weyts deze week 'na een jaar aandringen' groen licht van het federale niveau. Samen met Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) plant hij nu snel de nodige bestellingen te doen. Zijn ambitie van 400.000 tests per week staat of valt evenwel met de productie en levering van de tests.

Proefproject

Weyts wil niet alleen inzetten op zelftests. Momenteel lopen ook proefprojecten in 40 scholen voor het testen van klasgenoten van besmette leerlingen. Dat zijn hoogrisicocontacten en door hen sneller een wisser in de neus te duwen, kunnen nieuwe clusters ingeperkt worden.

Het gebruik van speekseltests is een extra verdedigingsmuur rond het onderwijs, zodat we na de paasvakantie nog veiliger aan de slag kunnen. Herman Goossens Microbioloog (UAntwerpen)

Gesterkt door de resultaten van een ander pilootproject onder leiding van microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) is Weyts van plan ook een grote lading speekseltesten aan te schaffen, die leerkrachten bij zichzelf kunnen afnemen. 'We gaan zien hoe we die zullen inzetten, maar het is een extra verdedigingsmuur rond het onderwijs, zodat we na de paasvakantie nog veiliger aan de slag kunnen', zegt hij.

Het opzet was dat 3.600 Belgische leerkrachten bij zichzelf een keer per week een zelftest konden afnemen. 'Sinds de start van het pilootproject en ondanks het relatief lage aantal deelnemende scholen werden twee clusters blootgelegd', zegt Goossens. De speekseltesten hielpen daarnaast ook voor de gemoedsrust van leerkrachten, die met minder angst voor de klas konden staan.